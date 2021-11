Carlos Prono sobre la H: “Cambio a Bolillo y juego con una Sub-25”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Consumada la derrota en Costa Rica, el Bolillo Gómez reconoció buenas cosas de la H pensando en la próxima eliminatoria. Al igual que el entrenador de Honduras, la lógica dicta que desde ahora ya se debe pensar en un proceso serio hacia el Mundial de 2026.



¿Pero es preciso seguir pagándole miles de dólares al actual cuerpo técnico para dirigir seis juegos en los no hay posibilidades razonables de ir a Qatar?, ¿es Bolillo el DT idóneo para el otro proceso?, ¿con qué jugadores se deben jugar los restantes partidos de la octagonal?



“¿Qué hay que hacer? Cambio de entrenador. No tiene la culpa el Bolillo, pero para mí tiene que haber un cambio de identidad, otro estilo de juego. Si dependiera de mí, hago un cambio total; busco otra escuela de fútbol”.



Carlos Prono, exportero y hoy analista, la tiene clara. “Ya hemos vivido procesos de colombianos exitosos y fracasados. Me parece que es el momento de un cambio, de un entrenador joven, uno que quiera destacar. Hoy el fútbol te demanda muchísimo y una persona de más de 60 años no sé si está para estar las 24 horas pendiente de una selección”, expone el exolimpista.

Jugaría sin legionarios

El argentino por nacimiento y hondureño por adopción cree que la Fenafuth debe llegar a un arreglo con el entrenador cafetero para rescindir el contrato y que a partir de 2022 asuma el designado para la próxima eliminatoria.



“Si no va a seguir el Bolillo, tratá de llegar a un arreglo. Decile: ‘Mire, profe, apuntábamos en tener una esperanza ganándole a Panamá y por allí empatando con Costa Rica’. Para estos juegos yo no llamaría a ningún legionario; juego con futbolistas locales y punto. Para 2026, que faltan cinco años, yo empiezo a trabajar ya con una sub 25”, afirma.



Dicho lo anterior, Prono piensa que “si el contrato del Bolillo lo liga a la eliminatoria de 2026 es un grueso error” de la federación. Tras cinco derrotas y tres empates en ocho juegos, la colera Honduras cerrará la eliminatoria el próximo año: en enero ante Canadá y El Salvador, en febrero frente a Estados Unidos y en marzo contra Panamá, México y Jamaica.



“Ha sido un fracaso total. Esta eliminatoria fue muy pobre, creo que debe estar entre las peores de la historia del fútbol hondureño. La parte mental de esta selección está destruida, este equipo está bloqueado. Es una selección que se acostumbró a perder.



Cuando pasa la mitad de cancha para defender, es una tembladera total”, disparó Prono para sintetizar a la peor escuadra de la eliminatoria de Concacaf.