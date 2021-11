Britney Spears asegura que su familia, incluida su madre, deben estar en la cárcel

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Britney Spears volvió arremeter contra su familia en redes sociales, luego de asegurar que todos debían estar en la cárcel por la tutela a la que fue sometida por más de 13 años.



Britney, que fue liberada de la tutela por una jueza el pasado 12 de noviembre, no dudó en hablar sobre lo que siente por poder conducir su propio vehículo o salir de compras.



"Se lo vergonzoso que es compartir el hecho que no he visto billetes o que no he podido manjera mi carro, pero honestamente aún me sorprendo al ver cómo mi familia y la tutela hicieron lo que hicieron conmigo, fue desmoralizante y degradante.



Y eso que no estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron y por las que deberían estar en la cárcel, sí incluida mi mamá que tanto va a la iglesia.



Estuve acostumbrada a mantenerme en paz y callada por la familia, pero esta vez no.. No los he perdonado", fueron las palabras de Spears junto a un video donde agradece el apoyo a sus fans y la alegría que siente de ser "libre".

Vea aquí: Britney Spears le envía mensaje a su familia 'aún quiero justicia'

Después de una dura batalla en la corte, la intérprete de "Toxic" logró que una juez le otorgara la oportunidad de manejar su propia vida, su dinero y sus negocios.



En una ocasión en la corte, Britney aseguró que las medidas en las que vivía eran abusivas.

Hace unos días, la misma cantante confesó que su madre habría dado la idea de la tutela.

Malos manejos

Sin embargo, la batalla legal de Britney contra su padre no terminaría ahí. Pues según se conoció, el abogado de Spears, Mathew Rosengart, durante la investigación habría encontrado malos manejos de parte del padre de la artista.



Rosengart dijo que encontró problemas en las finazas, por lo que se podrían emprender más acciones legales.

Mire aquí: "Mi padre debería estar en prisión": Las frases más impactantes de Britney Spears



La fortuna de Britney está valorada en 60 millones de dólares.



Además, el abogado dijo que investigarán sobre el dispositivo colocado por su padre en el cuarto de la cantante para escuchar todo lo que decía.