Este miércoles, miles de fanáticos de Camila Cabello y Shawn Mendes quedaron atónitos ante la terrible noticia de su ruptura, luego de acaparar las cámaras por su tierna y sólida relación.

Sin embargo, ambos cantantes aseguraron que pese a que ya no estarían juntos, seguirían siendo 'mejores amigos'. Y a pesar de ser queridos y aclamados por muchos, esto no los libró de ser víctimas de una ola de memes tras su separación. Checa algunos de ellos en esta galería.

(18/11/2021 - 06:38 AM)

