Hernán "Bolillo" Gómez: "Hay que ser dignos y terminar bien la eliminatoria"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El entrenador de la Selección Nacional de Honduras, Hernán "Bolillo" Gómez, habló este miércoles tras su regreso al país tras la derrota 2-1 sufrida ante Costa Rica en San José.



El técnico de la H hizo sus valoraciones tras la dura derrota en el último minuto ante los ticos y habló sobre el futuro de la Bicolor en esta eliminatoria hacia Qatar 2022, en donde las posibilidades son casi nulas y el equipo se encuentra virtualmente eliminado.

A pesar de haber sufrido dos duros reveces en la reciente fecha FIFA, el colombiano no pierde la sonrisa y ya piensa en el trabajo a futuro con la escuadra nacional, con la cual lamenta no haber tenido más tiempo desde su llegada.



"Se hizo un buen partido, una buena elaboración, se tuvo orden, buenas posibilidades, pero estamos cayendo en no sostener el resultado y terminamos con una derrota después de un buen trabajo. El partido de ayer fue muy bien jugado", inició diciendo el "Bolillo" tras el revés sufrido en Costa Rica.

"Hay que ser dignos y terminar bien la eliminatoria"

Posteriormente, Gómez habló acerca del futuro de la H en la octagonal final de la Concacaf, en donde adelantó que se va a reunir con los directivos para pensar en su trabajo a futuro e hizo un llamado a sus dirigidos a cerrar bien la eliminatoria en los partidos que quedan.



"Hemos hablado con los directivos, nos vamos a reunir, hay que ser dignos y terminar bien la Eliminatoria. Hay que seguir trabajando y formando el futuro. Viene Copa Oro, Liga de Naciones (en 2022) y ahí es donde se puede trabajar para la próxima eliminatoria", inició diciendo Gómez.



"Hay un buen número de jugadores importantes, inteligentes, se vio que se que juega bien al fútbol en Honduras, hay cosas para sacar, tienen capacidad y las otras para corregir son más íntimas", agregó.



Por otra parte, el "Bolillo" agradeció a los jugadores por su comportamiento y entrega durante estos partidos, sin olvidar que aún quedan muchos aspectos por mejorar para el grupo que tiene aún por delante seis partidos en donde buscará cerrar con dignidad la que ha sido su peor eliminatoria en la historia.



"Yo hablé con ellos y en la vida nunca hay que renunciar ha seguir mejorando, a seguir trabajando, es nuestra profesión, estamos en un momento crítico, pero no dura 100 años, lo vamos a sacar adelante. Estoy agradecido con los muchachos por su comportamiento, su entrega, hay una buena familia".

Lamentó la falta de tiempo

De igual manera, Hernán Darío Gómez lamentó haber llegado con poco tiempo para preparar los partidos eliminatorios frente a Panamá y Costa Rica, mencionando que pudieron tener partidos de preparación.



"Me hubiera gustado llegar en un tiempo donde tuviera partidos amistosos, tener más trabajo, pero hay que respetar la labor del técnico anterior", manifestó.



Asimismo, el estratega colombiano respondió a una interrogante que le hicieron preguntándole si Honduras ya estaba fuera del Mundial, mencionando que desde su llegada al país no ha hecho cuentas, sin embargo reconoce que la situación del fútbol hondureño es crítica.



"Desde que llegué no hice cuentas porque la situación cuando llegué estaba crítica y ahora lo está más. Yo pienso en el partido que viene, veo que el equipo está mejorando, teniendo seguridad, cosas que a nosotros nos gustan".



Por último, el "Bolillo" adelantó que en los próximos meses estará observando las instancias finales de la Liga Nacional para comenzar a preparar a la Selección Nacional previo a los partidos de enero y febrero de la octagonal final.

