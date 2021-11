Advierten otra oleada de casos de coronavirus en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras podría atravesar otra oleada de contagios de covid-19 al finalizar este año. Al menos así lo advirtió el presidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, Marco Moncada, quien señaló que dependerá de la responsabilidad que tenga la población.



Lo anterior se debe a los próximos eventos donde puede haber aglomeración masiva de personas como en las elecciones generales y las fiestas navideñas.

Moncada señaló que actualmente hay una reducción de hospitalizaciones por casos graves de la enfermedad viral pero que esa situación no debe causar un relajamiento en la población.



El microbiólogo llamó a las personas que se vacunen y que intensifiquen las medidas de bioseguridad para que el alza de casos no sea significativa y no ocurran muertes.



Lamentó que hay más de dos millones de personas que no quieren recibir la vacuna anticovid porque son ellos quienes tienen mayor riesgo.

Reporte de muertes

En los últimos cinco días fallecieron 33 personas a causa del mortal covid-19. Así lo reflejan los reportes diarios que emite la Unidad de Vigilancia de la Salud sobre la incidencia de la enfermedad viral, que comprende del 13 al 17 de noviembre.



Un promedio de siete muertes diarias se registran en este lapso de tiempo. Semanas atrás el reporte de fallecimientos diarios a causa del virus era de 14 víctimas mortales, lo que significaría que la incidencia de muertes se redujo a la mitad.



Salud ha confirmado la muerte de 10,373 hondureños y 657 están pendientes de certificar, están registradas como sospechosas.

