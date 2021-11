Pedro Troglio muestra su inconformidad por fecha de los repechajes y defiende al Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El director técnico del Olimpia, Pedro Troglio, mostró su inconformidad con las fechas en las que se van a disputar los partidos de repechaje del Torneo Apertura 2021, en donde su equipo tendrá que visitar al Marathón el jueves.



Antes de viajar hacia San Pedro Sula, el técnico del Viejo León atendió las consultas de la prensa deportiva, mostrando su disgusto con las fechas en las que se va a disputar esta fase tomando en cuenta el desgaste hecho por muchos de sus jugadores que estuvieron recientemente con la Selección de Honduras.

"Nos hemos ido preparando intuyendo de cuando íbamos a jugar, lamentablemente nos enteramos un día antes, y preparamos todo pensando en que jugábamos el jueves y gracias a Dios así será", comenzó diciendo el argentino.

Defendió a Motagua

Ante la seguidilla de partidos provocada por la alteración en los calendarios de la Liga Nacional, Troglio explicó que no puede utilizar a los futbolistas que ayer jugaron con Honduras y también puso de ejemplo la situación del Motagua, que en 48 horas definirá su llave con Lobos UPNFM debido a que debe viajar a Canadá por sus compromisos en Liga Concacaf.



"Seguimos en lo mismo que nos ha pasado a nosotros en donde no está claro cuando se juega, que sé yo, sigo pensando en los equipos que tienen que jugar afuera que en este caso es el clásico rival nuestro que es Motagua que tiene que jugar jueves y sábado; y es imposible", lamentó.



Asimismo mencionó el caso de Edwin Rodríguez, uno de sus jugadores clave que el martes jugó la mayor parte del encuentro en el que Honduras cayó 2-1 frente a Costa Rica.



"Ayer Edwin Rodríguez jugó casi 90 minutos, yo no puedo contarlo de entrada el día jueves porque no puedo exponer a un jugador a una lesión, creo que para mí estos torneos deberían de terminar antes", manifestó el DT del Albo.



"Para ir a dos torneos hay que terminar antes, no podemos estar jugando en la Navidad con el pan dulce. Hay que terminar los torneos antes y darle a los jugadores, luego de un semestre duro, algunos 15 o 20 días de descanso y no terminar y seguir porque no hay cuerpo que aguante", culminó diciendo Troglio.

Olimpia-Marathón

El Olimpia visita mañana al Marathón en el duelo de ida del repechaje del Torneo Apertura 2021 en el estadio Olímpico a las 7:00 PM.



Tras el primer duelo de mañana, Merengues y Verdolagas se volverán a ver las caras el domingo a las 4:00 PM en el Estadio Nacional para definir al último semifinalista.

+El regreso de la Selección de Honduras tras decepcionante derrota en Costa Rica