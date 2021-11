Fabián Coito: "Me hubiera gustado terminar la eliminatoria" con Honduras  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El criticado Fabián Coito, exdirector técnico de la Selección, reveló que le hubiese gustado terminar la eliminatoria con Honduras, pero fue separado por los malos resultados.



El pasado 14 de octubre el uruguayo dejó de ser DT de la H tras perder en casa 2-0 ante Jamaica y por los malos resultados que venía arrastrando desde el inicio de la eliminatoria.



Un mes después de la destitución, Coito reveló a un medio de Uruguay que se fue con buenas experiencias y con las ganas de seguir dirigiendo a la Bicolor.



"Realmente me vine contento por la experiencia que tuve, por lo que viví, por el respeto y la adhesión que hubo de los futbolistas, porque eso me parece que es un parámetro importante para evaluar y considerar el trabajo de un entrenador", dijo el charrúa.



"Eso sí, me hubiera gustado terminar la Eliminatoria, porque recién ahora en noviembre la Selección de Honduras cuenta con todos los futbolistas en forma y me hubiera gustado tener esa posibilidad. No se dio y me quedo con la duda de qué hubiera pasado", agregó.



En sustitución de Coito, el Bolillo Gómez ahora el nuevo técnico de la H, sin embargo, ya acumula dos victorias al hilo.