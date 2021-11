Expresidente Pastrana: “El Foro de Sao Paulo busca apoderarse de Honduras"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, (1998-2002) aseguró este martes a través de su cuenta de Twitter que "El Foro de Sao Paulo busca apoderarse de Honduras a través de su candidata, Xiomara Castro”.



El exmandatario además afirmó que el objetivo del Foro de Sao Paulo es “hacer de ese país (Honduras) otra Venezuela”.

“Los demócratas de América debemos estar alertas”, advirtió finalmente.

El Foro de Sao Paulo busca apoderarse de #Honduras a través de su candidata, @XiomaraCastroZ, para hacer de ese país otra #Venezuela. Los demócratas de América debemos estar alertas. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) November 17, 2021

¿Qué es el Foro de Sao Paulo?

El Foro de Sao Paulo es una plataforma creada por Fidel Castro en 1990, para reorganizar el marxismo latinoamericano después de la caída del muro de Berlín. En ella participan Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega, las Farc y el Eln, entre otros.

El pasado domingo, el Diario las Américas publicó un análisis del plan de gobierno de la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, y concluyó que es idéntico al que presentó Hugo Chávez.



Además, el autor del artículo, Luis Monch, retó al partido de Oposición a contestar tres preguntas: "1. El partido LIBRE pertenece al Foro de Sao Paulo ¿Sí o no? 2. Al Foro de Sao Paulo pertenecen Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales, las Farc y el Eln ¿Sí o no? 3. Xiomara Castro está dispuesta a denunciar que en Cuba, Nicaragua y Venezuela existen regímenes dictatoriales y corruptos ¿Sí o no?".