Según las autoridades del Seguro Social ya se están vacunando contra covid a personas afiliadas y no afiliadas a la institución.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde el pasado 29 de octubre, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), basado en estudios internacionales, inició la aplicación de la dosis de refuerzo y terceras dosis para sus beneficiarios y no afiliados que cuenten con el esquema de inoculación completo



La Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomendó la dosis adicional para la población en general, solo a las personas que cuenten con sistemas inmunológicos debilitados y tengan el riesgo de complejidad al contagiarse de covid-19.



En cumplimiento de los lineamientos proporcionados por el Seguro Social a través de la Secretaría de Salud, la tercera dosis es aplicada para las personas que cuenten con su esquema completo de AstraZeneca, es decir la primera y segunda dosis de esta vacuna y hayan transcurridos ocho semanas de su aplicación.



En el siguiente vídeo se pueden apreciar las declaraciones proporcionadas por la Coordinadora de Farmacovigilancia del Seguro Social, Clara Nolasco, en relación a la vacunación de dosis de refuerzo a nivel nacional por parte del Seguro Social para afiliados y no afiliados.





El equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus investigó si el Seguro Social está aplicando la dosis de refuerzo a nivel nacional.

Diferencia entre dosis de refuerzo y tercera dosis

La dosis de refuerzo es aplicada para las personas que cuenten con su esquema completo de las vacunas Moderna, Sputnik-V y Pfizer/Biontech y hayan transcurridos seis meses desde la segunda inoculación.



En cambio una tercera dosis es aplicada para las personas que cuenten con las dos dosis de la vacuna AstraZeneca y hayan transcurrido ocho semanas (aproximadamente dos meses) desde que fue recibida la segunda dosis.



La aprobación de la vacuna AstraZeneca como dosis de refuerzo en el Seguro Social está basada en las indicaciones proporcionadas por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) de Reino Unido a finales de septiembre de 2021



“En septiembre de 2021, la MHRA aprobó el uso de la vacuna AstraZeneca como tercera dosis de refuerzo, al menos ocho semanas después de completar un ciclo primario de vacuna AstraZeneca” dio a conocer un informe elaborado a finales de octubre de 2021 por la Agencia de Medicamentos del Reino Unido.



El Seguro Social realiza el proceso de vacunación de dosis de refuerzo mediante la clasificación de “refuerzos homólogos y heterólogos” que se lleva a cabo de la siguiente manera: para que una persona reciba una dosis de refuerzo, debe cumplir con su esquema completo de las vacunas Moderna y Sputnik-V, además de Johnson&Johnson para las personas inoculadas en el extranjero.



A ese grupo se le aplicará la dosis de refuerzo AstraZeneca, combinación aprobada según el estudio del Reino Unido MHRA, teniendo como resultado un proceso que se denomina “refuerzo heterólogo”, es decir producto de combinación de vacunas, por lo tanto deben esperar seis meses después de la segunda dosis para que se les aplique la vacuna de refuerzo.



En cambio, para las personas que estén inoculadas con las dos dosis de las vacunas de Pfizer/Biontech y AstraZeneca, igualmente se les aplicará esta última vacuna, siendo este proceso de inoculación denominado como “refuerzo homólogo”.

La espera de aplicación de la dosis de refuerzo es menor en comparación al heterólogo, siendo de ocho semanas, equivalente a dos meses después de la segunda dosis.



German Leitzelar, miembro de la Junta Interventora del IHSS, informó que “el Seguro Social maneja AstraZeneca que requiere de ocho semanas previas para poder aplicar la tercera, las otras requieren seis meses”.



“La vacuna está para todos, se está llevando controles de afiliados cotizantes, derechohabientes y no afiliados, se tendrán los datos al final ya que se están aplicando también primera y segunda para las personas que aún no completan el esquema, además de tercera dosis, se está atendiendo en los centros de vacunación autorizados”. manifestó Leitzelar.

Requisitos para vacunación de dosis de refuerzo

La tercera dosis es adicional para las personas que cuentan con su esquema completo de AstraZeneca y será aplicada para adultos mayores de 60 años y mayores de 18 años que padecen enfermedades de base que provocan debilitamiento del sistema inmunológico, como la diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras.



Mientras que el requisito para adquirir la dosis de refuerzo es ser mayor de 18 años y haber completado el esquema primario (dos dosis) de las vacunas Moderna, Pfizer/Biontech, Sputnik-V y Johnson & Johnson.



El Seguro Social solicita para la tercera dosis y dosis de refuerzo para las personas mayores de 18 años y pertenezcan a grupos priorizados, es decir, que tengan probabilidades altas de contagio o debilitamiento del sistema inmunológico.



Según la portavoz del Seguro Social, Cecilia Mendoza, “la tercera dosis está habilitada para todos los mayores de 18 años, mientras nosotros tengamos vacunas y exista la necesidad, las vamos a aplicar”.



“Se le estará aplicando igualmente dosis de refuerzo a todos las personas que se acerquen a los puntos de vacuna que tenemos y hayan transcurrido seis meses después de la segunda dosis, por los momentos no hay un grupo específico”, manifestó Mendoza.



“Empezamos a aplicar dosis de refuerzo hace unas semanas y ya llevamos un poco más de 60,000 personas inoculadas, eso muestra el interés de muchas personas por seguir protegiendo” expresó la portavoz.



Según información manejada por la institución, la mayoría de personas que han sido inoculadas con dosis de refuerzo habían recibido el esquema completo en el extranjero, el porcentaje restante había sido vacunada en el país.



Testimonios recopilados por el equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus informaron que el Seguro Social está aplicando la dosis de refuerzo tanto a afiliados y no afiliados de dicha institución, siendo el requisito principal contar con el esquema de vacunación completo y ser mayor de 18 años.



Por su parte el presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social (IHSS), Carlos Umaña, opina que “la tercera dosis es necesario, científicamente se ha comprobado que después de dos meses de aplicar la vacuna comienza un declive de los anticuerpos, protegiendo de seis a ochos meses máximo, es lo que se ha observado en este momento”.



Según Umaña, la aplicación de la tercera dosis ha tenido buena aceptación y hasta alcanzar la “inmunidad de rebaño'' recomienda dejar de inmunizar a la población.

Conclusiones

El Seguro Social aplica la tercera dosis y de refuerzo a afiliados y no afiliados debido a la disponibilidad de vacunas AstraZeneca en la institución, luego que esta fuese aprobada como dosis de refuerzo por la Agencia Reguladora de Alimentos del Reino Unido.

Según estudios científicos, los anticuerpos generados por las vacunas caen con el tiempo, por lo tanto es recomendable potenciar los mismos con una tercera dosis.

Por lo tanto este equipo califica la afirmación de que la dosis de refuerzo del IHSS está disponible para la población en general como Verdadera.