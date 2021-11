Sin importar quien gane las elecciones, Israel espera mantener relaciones con Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las relaciones diplomáticas entre Honduras e Israel marcarán un antes y un después a partir del miércoles 17 de noviembre, con la apertura de la nueva sede diplomática israelí en Tegucigalpa.



La Embajada de Israel en Honduras será inaugurada por el embajador Eldad Golan Rosenberg y el ministro de Planificación Estratégica de Israel, Eli Avidar, con quien EL HERALDO ha dialogado en exclusiva a su llegada al país.

¿Cuáles son los motivos que lo han traído a Honduras en esta ocasión?

Vine básicamente para inaugurar la embajada, esta es la razón principal de la visita. Estoy muy contento de representar al gobierno de Israel en la apertura de la embajada y llevar estas relaciones entre Israel y Honduras a un mayor nivel.



Israel ha apoyado al Estado de Honduras en varios campos ¿En cuáles pretenden enfatizar con la nueva administración de su país?

Primero que todo hay mucha importancia en las relaciones entre países, mucha colaboración que se puede hacer en temas de agricultura, también en el comercio, pero debo decirle que nosotros no entendemos el potencial exacto de las relaciones que podemos tener; por eso es que abrimos la embajada y nuestro embajador aquí jugará un papel fundamental en abrir nuevos canales de cooperación.



¿Qué nuevas oportunidades vendrían para Honduras con la apertura de su sede diplomática?

Habrá una relación de más alto nivel entre ambos países. Cuando tenemos embajadas en ambos países, su embajador en Israel y nuestro embajador acá; cada uno de ellos jugarán un papel fundamental. Creo que la mayoría de las oportunidades serían en términos de agricultura, cooperación económica y comercio.

¿En qué se ha basado el éxito de Israel en temas de agricultura, a pesar de que más de la mitad de su territorio es semiárido y en qué se podría emular en Honduras?

El problema de la agricultura es que tenemos conocimiento específico en el tema del desierto, pero no sólo del desierto. Con el calentamiento global hay muchos retos en la industria de los alimentos y se necesita mucho más conocimiento y creo que tenemos profesionales que pueden ayudar a Honduras para poder fortalecer ese nivel agrícola.



¿Hay espacios para la formación académica de jóvenes hondureños en Israel y en qué áreas?

Creo que sí. Hay muchas instituciones y cursos académicos; desafortunadamente yo no sé de ningún programa académico que sea en español en universidades, pero es algo que podríamos analizar.

Eli Avidar también habló sobre la apertura de la Embajada de Israel en Honduras. Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO







¿Cambiaría sus relaciones y el apoyo a Honduras si en las próximas elecciones ganara el candidato de la izquierda política?

Espero que no. También en Israel el gobierno cambió y cuando el presidente empezó a hablar sobre abrir nuestras embajadas fue con el gobierno y nosotros somos el nuevo gobierno y no cambiamos la política. Cuando hablamos sobre intereses de países y de personas es mucho más importante que la política; los gobiernos representan a sus pueblos y cuidar el interés de sus pueblos. En los últimos años hubo un apoyo logístico y armamentista.

¿Qué pasó con la repotenciación de los aviones de la Fuerza Aérea Hondureña; se detuvo el proyecto o que ocurrió?

Tenemos relaciones y vamos a seguir teniendo relaciones. La seguridad es un peligro en ambos países y aunque tengamos mal entendidos menores esto se puede arreglar de manera fácil.

Tras el conflicto bélico entre la milicia israelí y palestinos de la Franja de Gaza ¿Qué ha pasado desde mayo a la fecha y es posible que la crisis se vuelva a reavivar?

Los palestinos tienen muchos problemas internos. A veces cuando hay tensión no están conectados con nosotros. Es una tensión que sucede entre las fracciones dentro del Estado Palestino. Los ministros de mi gobierno se reúnen con las autoridades palestinos de manera regular. No todo es amistoso, a veces no estamos de acuerdo en las mismas cosas, pero si creo que dentro de todo es un gobierno con el que podemos trabajar.

