Johanna Bermúdez: Los hospitales móviles tienen tecnología de primera  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Johanna Bermúdez, diputada del Partido Nacional, afirmó que los hospitales móviles comprados por Honduras “son de primera y tienen tecnología de primera”.



En el siguiente vídeo a partir de los minutos 23:25 se pueden apreciar las declaraciones de la parlamentaria nacionalista, cuando opina sobre la calidad de los centros asistenciales durante una entrevista en el programa La Hora del Té.





El equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus investigó y analizó los últimos reportes en relación a la infraestructura hospitalaria de los siete módulos comprados durante la pandemia.



Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) realizó la compra de siete hospitales móviles por un valor aproximado de 48 millones de dólares, es decir 1,174 millones de lempiras, , para la atención de pacientes covid-19.



Sin embargo, en la actualidad, solo en los de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán se atienden casos covid-19, mientras que los restantes se utilizan para otras patologías y cirugías menores debido a que cuentan con las condiciones recomendadas para estos pacientes.





Numerosas fallas en hospitales

Una inspección del Ministerio Público, al llegar al país los dos primeros hospitales móviles en julio de 2020, reveló que 44 vaporizadores eran usados y estaban vencidos. Estos contenedores eran destinados para Tegucigalpa y San Pedro Sula.



Las fallas más significativas encontradas en el hospital móvil de Tegucigalpa fueron en su sistema de climatización para eliminar el aire acondicionado, agua potable y problemas con la energía, poniendo en riesgo la vida del personal sanitario y pacientes, según expertos.



En un informe elaborado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y un equipo técnico de especialista del Hospital Escuela en febrero de 2021 se reveló alrededor de 37 fallas estructurales, climatización, distribución física de las camas y energía eléctrica, además de radiación en áreas como el comedor y cocina, zonas dañadas y oxidadas.



El CNA estimó que las unidades se sobrevaloran al menos en 32 millones de dólares, unos 768 millones de lempiras, debido a que el precio real de los mismos serían de 14.9 dólares millones, es decir unos 358 millones de lempiras, y no 1,174 millones de lempiras que pagó Invest-H a Elmed Medical Systems.





Informe de Invest-H detecta falencias

La Unidad Investigativa de EL HERALDO tuvo acceso exclusivo al informe denominado Gira en Turquía, elaborado por un grupo de expertos de la comisión Interventora de Invest-H en su viaje de inspección a Ankara, Turquía en octubre de 2020, para evaluar la construcción de las unidades.

En el reporte también se detallan que los hospitales móviles de Tegucigalpa y San Pedro Sula llegaron con al menos 57 fallas.



Se informa que los hallazgos más repetitivos en esa inspección fueron los errores en el sistema eléctrico, ventilación, filtración de aire, generación de oxígeno, drenaje de las aguas y hasta en el sistema de montaje e instalación de los centros hospitalarios.



Además, los expertos detallaron que encontraron mal olor en los baños, falta de gel sanitizante, manómetros, certificados de equipo vencido, entre otros insumos que son indispensables en instalaciones sanitarias destinadas a tratar casos de pacientes covid-19, entre otras patologías.





Requerimiento fiscal contra Marco Bográn







En los informes biomédicos elaborados por técnicos que sirvieron de base al Ministerio Público (MP) también se enumeran más problemas.

Entre las fallas más comunes de los hospitales móviles inspeccionados indican que la mayoría del equipo no cumple la función de atender a pacientes con covid-19, debido a que presentan problemas de diseño , equipo vencido, muchos de ellos en mal estado o totalmente inservibles.



En requerimiento fiscal emitido por el MP en contra del exdirector de Invest- H, Marco Bográn, se informó que los hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula tenían similares hallazgos en problemas técnicos, mecánicos, equipo vencido y en mal estado.

A continuación se detalla la condición de cada hospital:



Hospital móvil de Choluteca



“A cada rato se dispara el aire acondicionado o lo tienen que apagar, hay goteras en el área del comedor y constantemente se va la luz, no lo usan para pacientes de covid-19, sino que trajeron a los hombres y mujeres de medicina interna, que no es correcto porque el espacio es muy recorrido”, informaron dos enfermeras a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus en su recorrido por el hospital móvil de Choluteca en agosto de 2021



En el recorrido realizado se pudo constatar que la distribución de oxígeno dentro de las instalaciones era muy bajo (por lo tanto se atenta contra la vida de los pacientes), incorrecta medición de la temperatura y plantas de oxígeno en mal estado que tenían que apagarse cierto tiempo para su funcionamiento.



Así como baños en mal estado, tubería con mugre debido a la poca revisión, vagones que no han podido ser abiertos, sin contar otras zonas en donde el acceso estaba restringido.



Hospital móvil de Copán

El pasado 5 de agosto de 2021 el equipo niomédico del Ministerio Público inspeccionó el hospital móvil de Santa Rosa de Copán en donde se encontraron fallas en los ventiladores mecánico.

Las áreas de laboratorio, farmacia, lavandería y cocina están sirviendo de bodegas, además de que se reportaban fallas en la morgue y la planta desechos sólidos.



Hospital de Danlí

Según la información proporcionada por las autoridades del hospital Gabriela Alvarado de Danlí, los contenedores no contaban con el equipamiento necesario para cientes covid-19.

En las inspecciones del Ministerio Público se encontraron irregularidades similares a los de los módulos de las otras ciudades, como ser el sistema de ventilación y equipos vencidos y en mal estado.



Hospital de Juticalpa

En la primera inspección al lugar se determinó que no eran aptos para atender pacientes covid-19, además de problemas de fugas de agua.

No cuenta con un sistema de oxígeno adecuado, sumado a esto el proveedor no equipó el módulo de ventiladores de alto flujo y la sala UCI se destruyó en el traslado hacia Olancho.





Hospital de La Ceiba

No es apto para pacientes covid-19, debido a que el hospital no cuenta con sistema de ventilación recomendado, las camas están pegadas, provocando así hacinamiento dentro de las instalaciones, además de fallas similares a los anteriores módulos como ser equipo vencido y daños estructurales.





Conclusiones

Informes de Invest-H, investigaciones del Ministerio Público y recorridos realizados por EL HERALDO Plus dan cuenta de numerosas fallas que imposibilitaron que los hospitales móviles fuesen destinados para pacientes covid-19, a excepción de los recintos de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán.



Las deficiencias en las siete instalaciones móviles son consideradas graves, tomando en cuenta la finalidad con la que estaban destinados estas estructuras y el precio por el cual fueron adquiridas.



A pesar de contar con material nuevo, las unidades estaban plagadas de equipo vencido y disfuncional, con problemas en el sistema eléctrico, generación de oxígeno y climatización, ocasionando graves problemas tanto al personal sanitario como a los pacientes por lo tanto se pone en peligro la vida de las personas.



Por lo tanto, este equipo califica la afirmación de que los hospitales móviles son de primera y tienen tecnología de primera como falso .