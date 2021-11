Fanáticos de Danna Paola preocupados por su delgadez

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Los fanáticos de la actriz y cantante mexicana, Danna Paola, se encuentran sumamente preocupados debido a la apariencia de la famosa.



Y es que aseguran que la pérdida de peso ya sobrepasó lo saludable. Cabe recordar que Danna había empezado un régimen alimenticio luego de ser criticada por tener "kilos de más".



Todo comenzó cuando la cantante posteó una imagen en La Vegas, Nevada, donde se muestra en diversas poses y dejando al descubierto su abdomen.

VEA: FOTOS: El antes y después de la cantante Danna Paola tras cirugías



Estas fotos encendieron las alarmas de sus miles de seguidores quienes comenzaron a hacer comentarios sobre su peso: "Cada día está más delgada ¿segura que estás bien?".



"Me preocupa lo mismo"; "No se mira para nada sana"; Ella era muy linda. Pero esta demasiado delgada y no se ve bien"; "Hace tiempo no se ve muy bien, está más en los huesos su cara súper súper delgada. Tal vez está mal; se veía súper así como es ella, tal cual", "Se ve muy delgada a como era ella", y "Esperemos esté bien, a mí también me parece que está mucho más delgada", se puede leer en la sección de comentarios de la fotografía.



Hasta el momento Danna no se ha pronunciado al respecto ya que se encuentra enfocada en la promoción de su nuevo sencillo "Cachito" que grabó con Mau y Ricky.