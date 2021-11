'Bolillo' Gómez: 'Es un clásico entre los más grandes de Centroamérica'

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- Locuaz, como es el 'Bolillo' Gómez, recalcó su fe, se negó a dar por perdido el billete a Qatar y para este martes en Costa Rica adelantó la titularidad de una pieza: “Va a jugar Romell Quioto”.



Quizá sea en lugar de un Anthony Lozano que “está con algunas dificultades”. Por eso, “en el partido pasado nos pidió cambio, y no es que lo hayamos sacado, como dicen ciertos personajes”.

El técnico de Honduras, atendió a la prensa mediante videoconferencia en la previa del duelo ante los costarricenses.

“Para mí, este es un clásico de los dos equipos más grandes de Centroamérica, pero que no están en su mejor nivel, sin embargo, se va a jugar como tal. He visto que en Honduras hay mucha calidad y buenos jugadores; son momentos y crisis que se viven, pero hay que superarlos”, advirtió el seleccionador de la Bicolor. El partido se plantea escabroso, pero propicio para olvidar la remontada sufrida ante Panamá (3-2).



“Nunca en mi vida he salido a meterme atrás y, si pasa, es porque el rival nos está sometiendo. La idea es someter a Costa Rica con nuestro fútbol y nuestro juego”, anticipó el adiestrador colombiano.

Tiene esperanza

Pese a que solo quedan 21 puntos en juego y que Honduras es última con tres unidades, el Bolillo todavía piensa en una milagrosa clasificación.



“Yo no pierdo la esperanza y los muchachos saben que lo vamos a dar todo. La Selección no perdona y tiene que ganar todo”, dijo antes de defender a Maynor Figueroa (de crasos errores ante los canaleros) porque “es un hombre importante para Honduras, Centroamérica y donde ha jugado”.

Enfrente estará su amigo Luis Fernando Suárez y un equipo tico liderado por un referente como Keylor Navas. “¿Quién no admira a Keylor? es uno de los mejores del mundo, pero a veces no está jugando porque es de otro continente”, reconoció.



El mandamás de la Selección de Honduras reconoció que el principal trabajo que ha hecho con los jugadores es en la parte mental y apela a esa fortaleza para tener una luz de esperanza.



“Lo que he hablado con los muchachos es la entrega, van a poner todo lo que tenemos, y seguimos buscando la forma de cómo ganar”, cerró antes de su segundo juego con la H.

