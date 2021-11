Boniek García se despide del Houston Dynamo tras 10 temporadas

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Tras un destacado paso de 10 temporadas en la MLS, el hondureño Boniek García dijo adiós este lunes a Houston Dynamo, club al que llegó en el 2012 procedente del Olimpia.



A través de un comunicado, el club estadounidense confirmó que el volante hondureño de 37 años de edad no seguirá con la institución, por lo que ahora buscará nuevos horizontes. Con el Dynamo García registró 41 asistencias y 16 goles tras 10 temporadas.

LEA TAMBIÉN: Argentina quiere sentirse 'mundialista' justo ante Brasil



“Es difícil, muy triste que después de 10 años contigo me despida de la que ha sido mi segunda casa. El Houston Dynamo es una institución de la que estoy muy orgulloso, en la que he crecido y disfrutado al máximo durante cada año, mes, semana, día, hora, minuto y segundo que le he pertenecido”, inició diciendo Boniek.



“Gracias por abrirme las puertas, por darme la oportunidad de crecer aún más, en lo personal y profesionalmente. Valoro que me brindaran toda su confianza, su respeto y su nuevo apoyo incondicional. Sin ustedes, nada de lo que he logrado en mi carrera hubiese sido posible, han sido parte esencial en la realización de cada uno de mis sueños”, agregó el mediocampista.



Asimismo, Óscar Boniek García tuvo palabras para los aficionados naranjas que lo apoyaron durante todo este tiempo con el Dynamo, convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos por la hinchada.



“Agradecimiento especial a los fans, a cada uno de ustedes, por aceptarme, apoyarme, motivarme, vivir conmigo cada momento. Por ustedes intenté levantarme cada vez que caí, cuando lo hice, siempre busqué ponerme de pie y ser más fuerte, en especial cuando las cosas no marchaban bien, sin ese cariño dentro y fuera del estadio tal vez hubiese renunciado. Mi cariño, respeto y admiración es eterno para todos”, manifestó.

DE INTERÉS: José Mejía sobre la Selección de Honduras: 'Matemáticamente todavía se puede'

Símbolo Orange

Desde su arribo a la MLS en 2012, Boniek García se convirtió en uno de los jugadores más destacados del Houston Dynamo, ganándose a pulso ser considerado como un símbolo Orange.



A lo largo de su estadía en Houston, Boniek conquistó una US Open Cup y un título de conferencia con el Dynamo.



En el 2012 fue elegido como el mejor jugador latino de la temporada de la MLS, entre sus premios individuales.

¿Qué se viene para su futuro?

Luego de conocerse que Boniek García deja el Houston Dynamo, ahora el futbolista para a ser agente libre, por lo que su futuro es incierto.



El jugador no ha confirmado si tiene ofertas para continuar en la MLS pero existe la posibilidad de que regrese al fútbol hondureño.

ADEMÁS: Panamá espera con sed de venganza a El Salvador