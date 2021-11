Sectores claman por la paz en la última fase de campaña electoral

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Representantes de organizaciones civiles y eclesiásticas hicieron el lunes un llamado a los partidos políticos para que colaboren con la paz en las elecciones generales y de paso firmar el pacto promovido por las autoridades electorales.



Tras la muerte del alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán, y del dirigente del partido Libre de San Luis, Santa Bárbara, Elvin Castañeda, la preocupación comenzó a apoderarse entre varios sectores de la hondureñidad.



El portavoz de la Iglesia Católica, Juan Ángel López, dijo que están haciendo una campaña de oración para que todo salga bien.

“Estamos invitando a la gente a que participe del proceso y, como dice el cardenal (Óscar Andrés Rodríguez), es pecado de omisión si no participa”.



Por su parte, el pastor Leopoldo Paz, de la Confraternidad Evangélica, exhortó a los políticos a conducirse por el bien en estos últimos días para las elecciones “porque todos somos hermanos”.



“Amémonos y respetémonos unos a otros”, dijo el religioso.

Migdonia Ayestas, del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), afirmó que el nivel de confrontación y violencia que hay en el país está afectando al partido Libre y al Partido Liberal.



Quienes están promoviendo la violencia no ganan nada, “más bien se ganan el repudio de la gente”, expresó la experta en temas de violencia.



“Somos vistos en el mundo como un país donde no se respeta a los ciudadanos que están postulándose como candidatos a cargos de elección”, dijo.



Mientras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta el lunes no había aprobado el Pacto de Paz que vienen promoviendo sus funcionarios. Por su lado, la Misión de la Unión Europea hizo un llamado a la paz a los políticos.

