"Papá, prometo hacerte justicia": conmovedor mensaje de la hija de Francisco Gaitán

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de haberle dado un triste último adiós a su padre en su natal Cantarranas, Francisco Morazán, Clarisa, la hija de Francisco Gaitán dedicó un emotivo mensaje a su padre minutos después de que se llevara a cabo su entierro.



A través de la red social, la joven compartió un emotivo mensaje acompañado de dos fotografías junto a su padre, manifestando el amor que sentía por él y su madre, quien falleció hace unos meses, prometiendo hacer justicia en el caso y mencionando que desea continuar con su legado en su amado pueblo.

"Me gustaría que hubieses vivido mucho más tiempo porque hubiera aprovechado cada día para decirte cuánto te amo y para demostrarte mi gratitud por todo lo que has hecho por mí. Tal vez, desde el cielo me puedas ver junto a mamá y por eso quiero prometerte que haré todo lo necesario para que te sientas muy orgulloso de mí. Dale un beso a mamá de mi parte, pronto volveremos a estar juntos, los extrañaré demasiado pero haré todo lo que está en mis manos para hacerlos sentir orgullosos de la hija que dejaron. Papá, prometo hacerte justicia, esto no se quedará impune y seguiré tu legado como hubieses querido", escribió la joven en su cuenta de Facebook.

Anteriormente Clarisa a través de la misma red social había agradecido por el apoyo de los pobladores hacia su padre, pidiéndoles que dejaran las tomas y la violencia generada tras su vil asesinato.

Doloroso adiós

Escoltados por una evidente concurrencia de amigos, familiares y correligionarios del Partido Liberal, así ingresaron los restos mortales del alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán, a la iglesia de ese municipio.

La caravana también contó con la presencia de mariachis, quienes entonaron canciones nostálgicas, pero también alegres, que hicieron amena la despedida del popular edil.



En el templo católico, con el reloj pasado de las 2:00 PM ya esperaba otra nutrida cantidad de personas quienes entre lágrimas observaban el ingreso del féretro de Gaitán, cubierto por una bandera rojiblanca en representación de su simpatía por el Partido Liberal.



Decenas de arreglos florales adornaron la iglesia, mientras que sus seguidores escuchaban atentos las palabra de Dios que compartía el sacerdote asignado.



En las afueras, el clima ya se tornaba lluvioso, pero no fue obstáculo para los pobladores, que no pudieron ingresar al templo, quienes aguardaban la salida de aquel a quien denominaron como el líder del "pueblo selfie".



Posteriormente miles de pobladores de Cantarranas abarrotaron el cementerio municipal para despedir por última vez al edil que buscaba su quinto periodo al frente de la municipalidad.

