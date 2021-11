Deben inhabilitar a candidatos políticos que evaden impuestos

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La mayoría de candidatos a cargos de elección popular están en deuda con el pueblo hondureño, ya que no pagan los impuestos que les corresponde y que sirven para garantizar la educación, salud y bienestar de los más pobres.



Así lo revela un informe del Servicio de Administración de Rentas (SAR) presentado ayer que detalla que de 32,733 candidatos que aspiran a cargos de alcaldes, regidores, diputados, designados y presidentes solo 20,292 (62%) están registrados en el Registro Tributario Nacional (RTN), pero hay 12,441 (38%) que no. El informe detalla que de los candidatos registrados con RTN, únicamente el 7% (1,343 candidatos) aportan al fisco nacional y los otros 18,949 (93%) no pagan impuestos.

Para el caso de los tres candidatos presidenciales con posibilidades de ganar (según las encuesta), uno de ellos no declara impuestos, otro declaró un centavo y el otro sí paga una tasa del 20.8%, según el documento del SAR.



Sin embargo, el dato general indica que los políticos solo están pagando entre 0.5% a 5.1% como tasa efectiva de impuestos, lo que se considera un insulto para los asalariados o un ciudadano común que paga entre 10% y 20%.

Además, hay 34 candidatos evasores que tienen ingresos y empresas relacionadas, por lo que algunos están demandados. “Es preocupante y creo que esto es realmente ofensivo a la ciudadanía. Los vemos que tienen un estilo de vida altísimo, viajan en helicóptero. Son ingresos que vienen de fuentes ilícitas”, manifestó Miriam Guzmán, directora del SAR. Guzmán reiteró que no pueden dar nombres porque lo prohíbe el Código Tributario, pero que lo puede hacer el Consejo Nacional Electoral (CNE) y por ser un requisito el que “no pueden ser candidatos los que adeudan al fisco”, los aspirantes deberían ser inhabilitados de sus candidaturas o, por otra parte, Guzmán manifestó que todavía tienen tiempo de regularizar su situación fiscal.



La mora de los candidatos supera los 350 millones de lempiras, concluyendo el estudio que hay un bajo nivel de conciencia tributaria, falta de valores y de solidaridad para con la población más desposeída.

