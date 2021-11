Unión Europea: 'No habrá interferencia durante las elecciones'

Javier Flores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las elecciones generales de este 28 de noviembre serán uno de los procesos electorales más observados por la comunidad internacional, por las particularidades y el ambiente político propio de estos comicios.



La Unión Europea con su Misión de Observadores Electorales (MOE) es uno de los organismos que estará presente en el país, cuyo jefe adjunto, Manuel Sánchez de Nogués, ofreció detalles a EL HERALDO sobre esta labor. Aquí sus impresiones.







¿Cuáles son los objetivos de la Misión de la UE para este nuevo proceso electoral en Honduras?



Los objetivos de la Misión son hacer una evaluación independiente, imparcial e integral del proceso electoral. La Unión Europea tiene una metodología de observación electoral ya muy desarrollada y que ha sido aplicada en muchos países desde hace ya mas de 20 años.



¿Qué aspectos que no fueron empleados en elecciones anteriores tendrán en cuenta para valorar la idoneidad de los comicios?



Tendremos en cuenta desde la inscripción de candidatos, de votantes, el nuevo censo, el trabajo de la administración electoral, que esta vez hay nuevas instituciones electorales y un especial énfasis en el periodo poselectoral y de los recursos que puedan presentar durante las elecciones.







Su opinión no es vinculante para decir si estuvo bien o no el triunfo de un candidato o la pérdida del otro, ¿entonces que función cumple la Misión?



Nosotros no validamos elecciones, no somos jueces, no somos fiscales, quien valida las elecciones es la autoridad que está capacitada para ello que son los organismos electorales hondureños. Haremos una evaluación del proceso de acuerdo con los compromisos nacionales e internacionales de los que Honduras es signatario.



¿Las instituciones electorales en Honduras han tomado en cuenta las recomendaciones realizadas por la UE sobre comicios anteriores en el país?



Las recomendaciones se formulan para la consideración de las autoridades, de los partidos políticos y de la ciudadanía en general. Algunas de ellas sí han sido tomadas en cuenta como el mecanismo de alternancia y paridad de género.







¿En qué cosas no se debería errar o fallar este 28 de noviembre?



Nosotros no somos parte de las elecciones; estamos invitados por el gobierno hondureño para hacer una evaluación de estas elecciones con un mandato muy concreto, que es parte de la metodología de la UE, que establece que no se interfiere durante el proceso electoral.







La publicidad política en los medios de comunicación está llena de insultos, ante esto, ¿qué espera la UE para este proceso?



Todo este tipo de mensajes que circulan en las redes los estamos analizando. Lo que se puede pedir es que todo mundo reme en la misma dirección; tanto partidos, candidatos, partidarios e instituciones, confluyan en el bien común.

