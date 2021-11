Capo Fredy Mármol se declara no culpable y va a juicio en EE UU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Corte Federal del Distrito Sur de la Florida enjuició este día al capo hondureño Fredy Mármol Vallejo, tras declararse no culpable de los cargos de narcotráfico y lavado de activos.



El juez de distrito Donald Middlebrooks ordenó que la acusación instruida contra Mármol sea dirimida en un juicio con jurado, según documentos oficiales a los que tuvo acceso exclusivo EL HERALDO.

“Por la presente se ordena que la causa mencionada anteriormente se establezca para juicio ante el honorable Donald M. Middlebrooks, el 3 de enero de 2022 a las 9:00 am”, señala una resolución emitida en la últimas horas por la Corte del Distrito Sur de la Florida.



El documento oficial revela que el hondureño se declaró no culpable de los cargos, pero el juez ordenó que el 14 de diciembre de 2021 a las 11:30 am realizar una nueva audiencia para definir si el imputado se retracta y cambia su declaración de no culpabilidad a culpable.



En relación a un inminente juicio, la Fiscalía de Estados Unidos deberá presentar antes del 3 de enero las pruebas testificales que sostienen contra el hondureño.

“El gobierno presentará una lista de testigos y pruebas propuestos”, revela el documento.



Fredy Mármol Vallejo fue extraditado el 27 de octubre a Estados.



Él enfrenta dos cargos por narcotráfico y uno por lavado de activos, y de ser hallado culpable podría ser condenado a una severa condena.

