José Mejía sobre la Selección de Honduras: "Matemáticamente tovía se puede"

José Mejía, secretario de la Fenafuth, no pierde la esperanza de que la H enderece el camino a Qatar 2022.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar de tener casi sentenciada la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2021, José Mejía, secretario de la Fenafuth, aseguró que todavía quedan posibilidades de clasificar.



"Es duro, es parte del fútbol, jugadores buenos hay, un buen equipo, pero las cosas no se han dado desafortunadamente. En el partido ante Panamá nosotros los estábamos dominando, ellos no habían llegado al arco ganábamos 2-0 y el equipo con el primer gol se cayó", dijo el secretario de la Federación de Honduras.



Ante Costa Rica, Mejía dijo que hay que buscar los puntos en la visita a San José.



"Ahora hay que hablar del partido ante Costa Rica tratar de levantarse, faltan muchos puntos, está difícil, pero hay un compromiso de ellos de dejar todo en la cancha y tratar de traer los puntos. Ellos están urgidos de puntos y se pueden quedar fuera si pierden. Así que hay que ganar".



Y aseguró que "la dignidad no hay que perderla, hay que seguir trabajando y al hondureño al que decirle que en las buenas y en las malas hay que apoyar a la Selección. Si perdemos que sea con las botas puestas".

Mundial 2026

De quedar eliminados en los próximos partidos, la Federación ya tiene un plan a seguir. "También hay un proceso para 2026, el profe está contento con los jugadores que tiene. Honduras merece estar con tres puntos y nadie hubiera creído esto después de la Liga de Naciones. Romell, Choco, Elis, Alex están bien y espero que por fin las cosas se den bien".