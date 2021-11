Las confesiones más sorprendentes de Adele con Oprah Winfrey

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Adele se confesó con Oprah Winfrey en una entrevista de dos horas, en la que la comunicadora logró ahondar en la vida de la cantante inglesa.



Una de las preguntas más esperadas por la audiencia es sobre su divorcio de Simon Konecki en 2018. "Es un proceso: el proceso de divorcio, el proceso de ser madre soltera... No ver a mi hijo todos los días no era realmente el plan que tenía cuando me convertí en madre", aseguró.

"Se trata del proceso de llegar por ti misma todos los días, de aparecer por ti misma todos los días. Y más aún administrando una casa o administrando un negocio. Mucha gente sabe de lo que estoy hablando y yo también siento que hice malabares con esas cosas. Y tenía ganas de no hacerlo más", confesó.



Adele, además, asegura que se sintió culpable al divorciarse por su hijo: "Desmonté su vida por mi felicidad".

Problemas con el alcohol

La británica contó que su problema con el alcohol inició cuando estaba en medio de su separación. "Una vez que me di cuenta de que tenía mucho trabajo que hacer en mí misma, dejé de beber y comencé a hacer muchas cosas para mantenerme centrada".



Aunque no pronfundizó en el tema, en la mirada de la famosa se puede ver que fue un momento bastante oscuro de su vida.

Nuevo amor

"Es tan gracioso... Es gracioso, sí. Y muy inteligente. Ya sabes, es muy, muy inteligente. Es increíble verlo hacer lo que hace", dijo en relación a su nuevo amor Rich Paul.



"Lo fácil que es (la relación). Ha sido muy sencillo". Con esta relación, la británica siente que es la primera vez que ella se ama a sí misma y ha estado abierta "a amar y ser amada por otra persona".

Pérdida de peso

“Tenía unos ataques de ansiedad terribles tras romper mi matrimonio y cuando iba al gimnasio los mantenía a raya; así que empecé a ir a diario”, argumentó.



La cantante perdió 45 libras, gracias a su constancia y a la dieta diseñada para brindarle la energía que necesita.

Nuevo álbum

Adele le contó a Winfrey que temía que este nuevo álbum fuera demasiado personal, pues en esta nueva entrega habla de lo difícil que fue su proceso de divorcio.



"Creo que la razón por la que he sido tan valiente para hacerlo es porque la música me ayudó en cualquier situación y me gustaría hacer lo mismo con las personas que están solas para que recuerden que no lo están", dijo.

"Hubo momentos en los que estaba escribiendo el disco y pensé que podría ser demasiado privado, demasiado sobre mí misma para publicarlo. Pero nada es tan aterrador como lo que he pasado en los últimos años a puerta cerrada. Así que no tengo miedo de lo que la gente pueda decir", contó.



Además, asegura que este nuevo disco se lo dedica a Angelo, su hijo de 9 años. "Es una forma de demostrarle quién soy. Todo el álbum no es sobre él, se trata de mí y solo quería que me escuchara hablar profundamente sobre quién soy y cómo me siento".