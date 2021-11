Candidatos que enfrentan la justicia pueden participar en elecciones generales

Mientras no haya una sentencia, los candidatos pueden participar. Foto: El Heraldo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los candidatos a cargo de elección popular con actuales procesos judiciales entrarán en la contienda de las elecciones generales sin problema alguno.



Santos Rodríguez Orellana, aspirante presidencial por el Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE), y Reynaldo Ekónomo, candidato a diputado por Cortés, son parte de estos personajes que se encuentran en disputa legal por delitos penales. Orellana está actualmente con prisión preventiva, mientras que Ekónomo se defiende en libertad.

No obstante, la nueva Ley Electoral establece que hasta que el candidato a elección popular no sea condenado por sentencia firme por un juez con jurisdicción nacional, él sigue estando habilitado para participar en las elecciones generales a celebrarse el último domingo de noviembre.



“La Ley Electoral no tipifica en sus prohibiciones esta situación, solamente que esté condenado a cumplir una pena mediante sentencia”, afirmó el abogado Salomón Amador, defensa de Orellana.

Pese a su situación, Ekónomo continúa su propaganda política en Cortés, y por su parte, el capitán Orellana se ha tenido que ver apoyado por sus adeptos, tomando en cuenta que la esposa y suegra del exmilitar también enfrentan la acusación.



Las actuaciones judiciales contra cualquier candidato no surten efecto de inhabilitación, cita el artículo 312 de la nueva Ley Electoral que aprobó el CN este mismo año.

