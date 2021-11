Hermano de Francisco Gaitán: El -asesino- salió a buscar la pistola de otro y regresó a disparar

CANTARRANAS, HONDURAS.-Devastado por la muerte de su hermano, Javier Gaitán contó a EL HERALDO cómo ocurrió el horrendo crimen que enluta a su familia y a todos los habitantes de Cantarranas, el pueblo selfie de Honduras.

A escasos metros del féretro, Javier detalló que su hermano Francisco Gaitán salió el sábado -13 de noviembre- por la tarde a repartir bolsas con alimentos a comunidades aledañas.

Toda la tragedia se consumó mientras se desarrollaba un acto político en la comunidad de San Luis, el último sector a visitar según la agenda del día.

VEA: Entre recuerdos, tristeza e indignación velan a Francisco 'Paquito' Gaitán

"Él ayer, cuando sucedió la tragedia, andaba repartiendo unas bolsas de alimentos. Era la última aldea", expresó.

Además, contó que los ánimos se caldearon cuando varios hombres interrumpieron la entrega de bolsas con sus gritos. Organizadores y vecinos de la comunidad les exigieron calmarse y fue ahí cuando uno de ellos salió del lugar con una macabra idea en mente.

"Llegaron unos tipos a gritar y no dejaban desarrollar el programa que tenían. Les llamaron la atención y él -autor material- salió hacia afuera a buscar la pistola de otro, regresó y comenzó a dispararle a mi hermano. Esa muerte no es así no más. Hay algunas pesquisas", detalló.

ADEMÁS: Hija del alcalde de Cantarranas pide que dejen las tomas

La misma información fue confirmada por el comisionado de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rommel Martínez, quien este domingo manifestó que "información indica que hay otras personas participantes que pudieron haber sido facilitadores del instrumento que se dio para cometer el hecho".

El hombre que disparó ya fue detenido.