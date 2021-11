Carmen Salinas presentó actividad cerebral leve, aseguran familiares

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de varios días de estar en coma por el accidente cerebrovascular que sufrió en el baño de su casa, Carmen Salinas habría presentado actividad cerebral leve, aseguraron familiares.



Fue su nieta Carmen Plascencia y su sobrino Gustavo Briones los que compartieron la noticia sobre los resultados de un estudio realizado en las últimas horas a la famosa actriz mexicana.



“No sé si les había comentado, pero en el electro sí le encontraron movimiento en su cerebro, si tiene vida”, mencionó Briones a los medios de comunicación que están a las afueras del hospital esperando noticias.



Sin embargo, ambos revelaron que aunque no ha tenido mejoría o un mayor daño, su condición sigue siendo grave.

“Sencillamente nos hablan del estado en que se encuentra, no me atrevería a decir que esto es esperanzador porque es muy fuerte decirlo o decir: ‘Ya no hay nada que hacer’, solamente lo que nos piden decirles es que ese es el estado en el que está mi abuelita, hay actividad cerebral leve, los estudios marcan que sigue siendo un coma natural y grave”, dijo la nieta.



Asimismo, indicaron que los signos vitales y el funcionamientos de sus órganos siguen estables y está conectada a un respirador, pero no intubada.



De igual forma, tanto Plascencia y Briones aseguraron que toda la familia está aferrada a un milagro, pese al diagnóstico de los médicos quienes aseguran no volverá a despertar del coma.



Además, se aclaró que la familia no está solicitando dinero para cubrir los gastos médicos de la actriz ya que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) se está encargando de pagar una parte de la estancia del hospital. Aclararon que lo único que ellos han solicitado son oraciones para Salinas.

