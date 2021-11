Hija del alcalde de Cantarranas pide que dejen las tomas: "La violencia no se combate con violencia"  

CANTARRANAS, HONDURAS.-Clarisa, hija del alcalde de Cantarranas, Francisco "Paquito" Gaitán, pidió a los pobladores a través de sus redes sociales que dejen las tomas y la violencia generada a causa del crimen contra el edil.



"Agradezco a todos de todo corazón el apoyo brindado a mi padre, él era una persona pacífica, no le gustaban las confrontaciones o los problemas", indica Clarisa en su publicación de Facebook.

"Les pido por favor a las personas que están en las tomas que por favor las dejen, la violencia no se combate con violencia, al contrario, despidamos a mi padre mostrando una buena cara del pueblo como él lo hubiese querido. El asesino ya está en manos de la justicia, la justicia viene de Dios y de las autoridades. Por favor compartir mi publicación, nadie mejor que yo sabía sus gustos y como era, estoy segura que él no quisiera esto", siguió su mensaje.



"De igual manera agradezco sus condolencias y les pido disculpas pero no estoy en condiciones para responder mensajes, ni llamadas, de todo corazón les agradezco nuevamente, estoy segura que el asesino va a pagar las consecuencias de su acto porque Dios y las autoridades harán su trabajo. Por favor compartir", pidió la hija del edil Gaitán.

El pueblo en las calles

Es importante mencionar que después de las 6:00 de la tarde los pobladores de Cantarranas comenzaron algunas protestas en diferentes puntos del municipio.



Algunos salieron a las carreteras principales a quemar llantas y a bloquear el paso de los vehículos, otros decidieron ir a la posta policial para exigir justicia.



De igual manera hubo algunas personas que acorralaron una patrulla donde iba el presunto asesindo del alcalde y comenzaron a patearla para que lo dejaran libre y así poder tomar las justicia en sus manos.

