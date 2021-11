Artículo de Octavio Carvajal: El dólar en Toncontín

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Sin alardear de doctos, pues el teatro y el tiempo son diferentes a 2017, el voto en cadena “bendice” a tres partidos con opción al gane presidencial. No obstante, una pila de alumnos a diputados y alcaldes con señoríos por años quedarán fuera, no volverán ni repetirán a corto plazo por gárrulos, insolentes, indolentes y delincuentes. Les espera patíbulo.



Los cachos sueñan triunfo con “Tito” Asfura, así sea de remolque. ¿Cómo les irá con el Congreso? ¿Lo negociarán con Libre? Su líder, Manuel “Mel” Zelaya, asegura se lo llevarán con el Ejecutivo para blindar a Xiomara en el sillón. Yani ofrece pisto ajeno para lactar a un pueblo en crisis económica; va tercero, igual que los adeptos del coqueto Nasralla, domado de nuevo por un “asesino”. “Policía… policía”.

SE VAN

Los grandes siempre cuidan sus intereses propios, bancarios, de casta, políticos y legales; el “voto en plancha” busca rescatar del abismo a hilo de galanes -damas y caballeros- del PN, Libre y PL que, por fin, se irían de las alcaldías y del hemiciclo por inactivos.



La sanción electoral aterra; sin embargo, ese tractor (la plancha) auxilia sin tientos a caras cansadas y tiburones.



Como siempre, trucos y anzuelos en domos. Te abrazo, tienes mi apoyo… mientras dislocan cualquier tropiezo; si no creen, ausculten el caso de “Kenny Rogers” tumbado entre aplausos, vivas, apretones de mano. “Es un prevaricato”, dijo la ausente de Riccy Moncada. Pilato juró que estuvo en una cita de chicas. Ja-ja-ja. “I’ll be back, stronger”, dijo el barbón y metió a su hermano Rolando.



Pasarán y no regresarán los pactados (as), de uno y otro bando. Como una potra de fútbol callejera. Tu madre, la tuya, no tuve… Los poderosos -a su forma y manera- se harán sentir o filtrarán su fuerza para batear rivales y secuaces; piedras en su vereda de codicias. Sin ton ni son arribarán por padrinaje local. Otros, con ficha por el norte, se colaron y están bajo su ojo al asomo de las elecciones.

PELOS

Entre colados van hasta cipotas hijas de héroes que andan chueco y juran que “legislarán” por las cirugías de mamás aquí y mamás allá.



A propósito, ¿qué se hizo Julián Pacheco, que solo vemos la ATIC? En quietas redadas rodaron Roosevelt Avilez y su elenco familiar señalados de lavar pinches 300 millones de lempiras del narcotráfico. En los bancos y en el Toncontín nos hincan por mil dólares.



Ni la olió el terror de Talanga. Anulado en un abrir y cerrar de ojos de propios y extraños que clareaban en sus ricos jolgorios, casi tocando las bardas caballares de Felícito. Un grande ordenó su intempestivo derribo, pese a regar miles de verdes a dilectos políticos de varios partidos, con énfasis en azules que siguen taciturnos. Una semana después en el “peor es nada” le dieron luz baja a uno de sus faroles. ¿Quiénes seguirán para el nicho?



Y la cerca se cierra para numerosos que aún piensan que los gringos se están chupando el dedo. Su tácito actuar no necesariamente será para meterlos a sus prisiones, pero sí para frenarlos. Cayó, igual, el capitán y presidenciable Santos Rodríguez Orellana, visto desde 2016 de “interés” para el imperio. Sería cortina de capos de la droga y de la corrupción. “Es venganza de JOH” repitió el militar al ser engrillado.

CORCHO

A Rodríguez Orellana le pasó lo del cacho Roosevelt, cayó con su mujer y su suegra. La ATIC, a lo supersónico, le incautó más de 30 peculios. Resalta una casa, con lugar ignorado, provista de un extenso túnel, al modo del Chapo Guzmán. Ni el acusado ni su defensor han aceptado o negado si la choza -con pasaje oculto- es o no del militar o de alguien de su prole. ¡Sorpresa a boca de urna!



Recién recibió la baja deshonrosa. Había vinculado a “Tony” Hernández con el narcotráfico, sin pensar que los gringos también lo husmeaban a él. La gente vitoreó a Santos Orellana, pero al caer en Toncontín, nadie se volcó a la terminal aérea a pedir su liberación porque el peso del dólar es de acuerdo al cliente que lo porta, ¿correcto?



Aquí el plomo flota y el corcho se hunde. Que ningún tirado de puro alardee decoro estando hasta el gorro de pillerías. Ahí van de diputados y alcaldes mientras añoran, sin pudor, el trono, su retrete que retrata frente a qué tipo de fichas estamos cada cuatro años, llegue quien llegue. Cositas nomás para el desayuno, almuerzo y cena. ¡Prohibido olvidar! ¿Cómo te quedó el ojo?

