"Bolillo" Gómez tras derrota ante Panamá: "será más duro levantarse"  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La Selección de Honduras perdió 3-2 ante Panamá y se despide del mundial, sin embargo el director técnico de la H, "Bolillo" Gómez, habló tras la derrota y aunque su rostro estaba desencajado su discurso fue que se luchará por estar en Qatar.



"Panamá es buen equipo, tiene dos años de trabajo con este técnico, pero hoy no lucieron, nos faltó poquito para salir de la crisis que tenemos, ahí quedamos otra vez", dijo el Bolillo Gómez.



"Era una semana de buen trabajo, hacer dos goles era muy difícil, a Panamá lo teníamos muerto, yo le digo a la afición, en una jugada se perdió. Era necesario ganar hoy, era un triunfo importante si lo conseguíamos. A la afición le digo: vamos a seguir trabajando, hoy se hicieron cosas para soñar, con el 2-1 volvió el espanto, es una de las derrotas más difíciles que he tenido como entrenador", agregó.



"Quedé afectado, triste, el trabajo estaba listo, no me siento bien, los muchachos hicieron todo. Panamá no tenía claridad, no tenía por donde llegar, llevo ocho días aquí, pero me ha golpeado".



"Hoy era de ganar, eso era importante, los jugadores trabajaron duro durante la semana, será más duro levantarse, lo de hoy golpea más que el partido ante Jamaica, aquí ibas ganando 2-0, por errores puntuales se te fue todo el trabajo, a veces uno no lo cree. Estamos sufriendo esa derrota, si ganábamos hoy podíamos dispararnos", concluyó.



La Bicolor con este resultado quedó en el último lugar de la tabla de posiciones de Concacaf con tres puntos y queda eventualmente eliminada de Qatar.



