Panamá vence 3-2 a Honduras y prácticamente lo elimina del Mundial de Qatar

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La selección de fútbol de Panamá venció 3-2 a la de Honduras este viernes en San Pedro Sula, en partido de la séptima fecha del octogonal final clasificatorio de la Concacaf al Mundial Catar-2022.



La Bicolor, quien había iniciado de gran manera el partido, dejó escapar la oportunidad de salir del sótano de la tabla de la octagonal.



Alberth Elis había entusiasmado a la afición que llegó a presenciar el partido en el estadio Olímpico Metropolitano. El jugador del Bordeaux de Francia, anotó al minuto 25 tras una excelente jugada en velocidad y sacrificio.



Ya en el segundo tiempo, Hernán Darío Gómez, movió algunas piezas que le dieron una frescura al medio campo, ya que Alex López prácticamente no había provocado jugadas en el inicio del juego.



Kervin Arriaga, jugador del Marathón, ingresó enchufado y metió un balón en profundidad para que Bryan Moya decretara el 2-0 al minuto 58. Sin embargo, la aparente ventaja del marcador, hizo que los jugadores se relajaran y perdieran la concentración.



Celilio Waterman, César Yanis y Erick David, sorprendieron a la H del Bolillo en menos de 15 minutos. El marcador ya estaba a favor de los panameños en un partido al que le dieron vuelta en los últimos minutos del complemento.



"Estamos tristes, estamos dolidos, yo principalmente estoy dolido", fueron las palabras de Maynor Figueroa al reconocer la falla del primer gol de Panamá.



Por otra parte, Hernán Gómez dijo que "vamos a esforzarnos al máximo, en el camerino hay una tristeza, algo estamos pagando".



Honduras enfrentará el martes a Costa Rica en su cancha, en un partido que podría representar la ratificación de la eliminación de la H rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Así salieron los equipos:

Honduras: Luis López - Kevin Alvarez (Christopher Meléndez, 46), Carlos Meléndez, Maynor Figueroa, Omar Elvir - Deybi Flores, Alfredo Mejía, Alex López (Kervin Arriaga, 46), Anthony Lozano (Brayan Róchez, 55) - Brayan Moya (Diego Rodríguez, 74) y Alberth Elis. DT: Hernán Gómez.



Panamá: Luis Mejía - Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis - Adalberto Carrasquilla, Armando Cooper (Abdiel Ayarza, 90+3), Alfredo Stephens (Omar Brown, 46), Cristian Martínez (Cecilio Waterman, 64), Fredy Góndola (José Fajardo, 64) - Rolando Blackburn (César Yanis, 64). DT: Thomas Christiansen.





Minuto a Minuto

Min 90 | El árbitro decretó seis minutos de descuento.



Min 84 | ¡Gooool! Panamá despedaza a la Selección de Honduras en casa. Erick Davis la mete de tiro libre.



Min 80 | Gooool! Panamá nuevamente anotó. César Yanis mandó un globito a Buba López.



Min 76 | ¡Gooooo! Panamá anotó al equipo hondureño. Cecilio Waterman descontó para los canaleros tras un craso error de Maynor Figueroa.



Min 67 | La afición grita "ole, ole".



Min 62 | Tiro de esquina para Honduras. Lo cobra Moya y su lanzamiento no llegó a nadie.















Min 58 | ¡Goooooooooool! Bryan Moya anotó el 2-0 para Honduras. Gran pase de Kervin Arriaga.



Min 54 | Tiro de esquina para Panamá. Meléndez la mandó fuera para evitar complicaciones.



Min 50 | La defensiva de Honduras está conformada por jugadores motagüenses: Carlos Meléndez, Cristoper y Omar Elvir.



Min 47 | Ingresó Kervin Arriaga por Alex López y Christhoper Meléndez por Kevin Álvarez.



Min 46 | ¡Inició el segundo tiempo!



Min 45 + 2 | ¡Finaliza el primer tiempo! Honduras se va al descanso con una ligera ventaja tras el gol de Alberth Elis.



Min 45 | Dos minutos de descuento decretó el cuarto árbitro.



Min 42 | Tiro libre para Honduras.



Min 40 | Tras el gol, el partido bajó de intensidad y Honduras domina a su favor el resultado.



Min 33 | Gran jugada de la 'Panterita' que tiene ganando a la H. Los aficionados alientan con más fuerza a los seleccionados del Bolillo Gómez.





















Min 29 | ¡Gooooooooooo! Alberth Elis anotó para Honduras



Min 25 | Maynor Figueroa logró conectar el tiro de esquina de cabeza y su remate salió desviado.



Min 24 | Tiro de esquina para Honduras. Alberth Elis intentó meterse al área panameña.



Min 23 | ¡Te la perdiste Moya! El árbitro marcó posición adelantada.



Min 20 | Alexander López sacó un potente remate al marco de Panamá. Su remate salió ligaramente desviado.



Min 19 | Pésimo estado de la cancha del estadio Olímpico.



Min 18 | Tarjeta amarilla para Choco Lozano, Carrasquilla se ha convertido en un dolor de cabeza para Honduras.



Min 16 | Falta contra Alberth Elis, la Panterita se molestó tras la acción.



Min 12 | Deybi Flores recibe advertencia tras falta ante un jugador de Panamá. La H todavía no encuentra una jugada clara de gol.



Min 10 | Tarjeta amarilla para Alberth Elis tras falta sobre Armando Cooper.



Min 6 | Honduras estuvo cerca de anotar el primer tras remate de Brayan Moya.



Min 3 | Erick Davis recibió amonestación verbal del árbitro tras fuerte falta contra Alberth Elis.



Min 2 | "Si se puede", Así grita la afición hondureña en el estadio Olímpico.



Min 1 | ¡Inició el partido!



7:03 PM | ¡Se entona el himno Nacional de Honduras!



7:01 PM | En este momento se entona el himno de Panamá.



6:48 PM | El estadio Olímpico todavía no recibe la cantidad de aficionados que se esperaba.



6:35 PM | Suplentes de los canaleros: César Blackman, Azmahar Ariano, Abdiel Ayarza, José L. Rodríguez, Gabriel Torres, Omar Browne, José Calderón, Jiovany Ramos, José Fajardo, Cecilio Waterman, César Yanis y Orlando Mosquera.



6: 35 PM | Panamá sale con: Luis Mejía; Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis; Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Fredy Góndola, Armando Cooper Alfredo Stephens; Rolando Blackburn. DT: Thomas Christiansen.



6: 34 PM | Suplentes del Bolillo: Edrick Menjívar, Roberto López, Denil Maldonado, Marcelo Pereira, Cristopher Meléndez, Diego Rodríguez, Kervin Arriaga, Bryan Acosta, Romell Quioto, José M. Pinto, Bryan Róchez y Rubilio Castillo.

6:33 PM | Así sale Honduras: Luis "Buba" López, Maynor Figueroa, Carlos Meléndez, Omar Elvir, Kevin Alvarez, Deiby Flores, Alfredo Mejía, Alex López, Bryan Moya, Alberth Elis y Antony "Choco" Lozano. DT: Hernán Darío Gómez.

6:32 PM | ¡Bienvenidos a la transmisión!

La Previa

¡No hay mañana! La Selección Nacional de Honduras recibe este viernes a su similar de Panamá por la séptima jornada de la octagonal final de la Concacaf rumbo a Qatar 2022, en un duelo fundamental para el combinado catracho.



El estadio Olímpico se vestirá de gala a partir de las 7:05 PM para vivir una verdadera fiesta en el duelo que marcará el debut de Hernán Darío "Bolillo" Gómez al frente de la Bicolor, el cual curiosamente se dará ante su exequipo, la selección panameña a la cual llevó al Mundial de Rusia 2018.

LEA TAMBIÉN: Honduras, por el milagro con 'Bolillo' Gómez ante Panamá



No existe mañana para el equipo dirigido por el técnico colombiano, ya que Honduras actualmente marcha en el último lugar de la clasificación rumbo a la justa mundialista y esta noche se juega su última carta para mantenerse con vida rumbo a Qatar 2022.



La H no tendrá un compromiso nada fácil, ya que recibe a una selección de Panamá a la cual tiene 21 años de no derrotar en partidos eliminatorios y que actualmente atraviesa un buen momento futbolístico, ya que marcha en el cuarto lugar de la clasificación con 8 puntos.



El equipo que dirige Thomas Christiansen ha sido una de las grandes revelaciones de esta eliminatoria, consiguiendo importantes victorias ante Jamaica y Estados Unidos, además de un meritorio empate frente a México, demostrando un buen nivel de juego a lo largo de las seis jornadas que hasta el momento se han disputado.



De parte del combinado panameño existe mucha cautela y concentración de cara al partido de esta noche, muy contrario a lo que ha venido mencionando la prensa de ese país, la cual da por favoritos a los canaleros para llevarse los tres puntos del coloso sampedrano.