Mujeres de Libre interponen denuncian contra Partido Nacional por incitar odio en campañas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un grupo de mujeres del partido Libertad y Refundación (Libre) se presentaron al Ministerio Público para interponer una denuncia contra David Chávez y el Partido Nacional por la polémica pancarta donde aparece Xiomara Castro.



Esta fue exhibida en la última manifestación nacionalista y en donde la candidatura presidencial aparecía con un cuchillo en mano tratando de apuñalar una mujer embarazada.

DE INTERÉS: Dos acuerdos por la paz se promueven en el CNE y sin definir fecha de suscripción



Según la pancarta, se plasma el tema del aborto -que supuestamente pregona el Partido Libre- cosa que no cayó bien en esta institución política que hoy presentó la denuncia en el MP.



"Presentamos frente a la Fiscalía de Protección a la Mujer una denuncia, en mi carácter de secretaria de la mujer del Partido Libre, contra el señor David Chávez Madison como presidente del Partido Nacional por los delitos de incitación a la discriminación, violencia contra la mujer, injurias, calumnias y contra el trato degradante".



"Indignadas por la campaña de violencia e incitación al odio, ha llegado al colmo porque en la última movilización aparece una pancarta con la imagen de nuestra presidenta Xiomara Castro empuñando un cuchillo contra el vientre de una mujer", manifestó Tatiana Lara, secretaria de la mujer en Libre.



Ella considera que se está dado una clara violación a las leyes electorales pues no debería existir dichas campañas de odio.



"Hemos presentado evidencia incluso de los videos donde el señor David Chávez convoca a esta manifestación, la convocatoria tiene los argumentos de odio, violencia y descrédito a Xiomara con las propuestas del Partido Libre con el tema de los derechos de las mujeres, son publicaciones no solo del señor Chávez, sino que del Partido Nacional en su conjunto que violenta la ley en temas de propaganda política", cerró.

VEA: Dimes y diretes en elecciones: una estrategia para atraer el voto duro, pero que incita a la violencia