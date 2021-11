Dictan prisión preventiva contra policías y civiles capturados con droga en Tocoa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las 15 personas que fueron capturadas con droga el pasado 6 de noviembre en Tocoa, Colón, deberán seguir tras las rejas, según en su audiencia inicial.



La sección antidrogas de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró auto de formal procesamiento y prisión preventiva en contra de los 15 imputados, seis de ellos, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).



El Ministerio Público presentó alrededor de 35 medios probatorios entre periciales, testificales y documentales frente al juez con jurisdicción nacional que tomó la determinación de dictar la medida.



Los nombres de los policías procesados son: Adín Noel Morales Zelaya, Kevin Ariel Gonzáles Chávez, Rosell Obed Alfaro Joaquín, Oscar Rolando Casco Banegas, Henry Antonio Murillo Olivera y Erick Eusebio Sauceda Alonzo, todos agentes activos asignados al departamento de Colón.

Mientras que los civiles detenidos responden a los nombres de Rafael Turcios Méndez, Manuel Onofre Pineda Castro, Bornie Daren Norman Dilver, Luis Reynaldo López Guzmán, Jorge Francisco Hernández Roque, Fanny Danelia Avilés Díaz, Jorge Alejandro Melgar Durán, Ramón Darío Ramos García y Cristhian Orlando Gutiérrez Montes.

Detención y proceso

Los detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) descubrieron que en la colonia San Isidro del municipio de Tocoa, se escondía la droga y al efectuar el allanamiento de morada se encontraron los 50 kilos de supuesta cocaína, 14 teléfonos móviles, cuatro pistolas, cinco cargadores, un fusil y cinco vehículos.



De los policías aprehendidos dentro la vivienda se pudo establecer que, o estaban libre de labores, o no andaban uniformados, o no portaban identificación, o no tenían asignaciones en la zona.

Para demostrar los indicios de participación para que la causa llegue a juicio, la FESCCO propuso pruebas químico-toxicológicas practicadas a la droga incautada, extracción y análisis de data de dispositivos electrónicos decomisados, dictámenes balísticos forenses, historial de récord policial disciplinario, denuncias anteriores proporcionadas por DIDAPOL y además informes de investigación y vinculación elaborados por la DLCN que trabajaron el caso desde el momento que comenzaron vigilancias hasta el levantamiento de actas de allanamiento, registros personales y de hallazgos inevitables.