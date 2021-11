Sin certeza de que migrantes muertos en México sean hondureños

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La muerte de 12 migrantes centroamericanos tiene en incertidumbre a las propias autoridades de justicia e investigación del Estado de Chiapas, en México, al no saber con certeza quiénes son las víctimas y de qué nacionalidad.



Las 12 personas murieron luego que los dos microbuses en los que viajaban tomaran fuego tras que estos colisionaron entre sí la madrugada del martes en la ruta migrante hacia Estados Unidos. Raúl Matamoros, ministro de Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras destacado en México, dijo a EL HERALDO que “se habla de que hay diez hondureños fallecidos, de lo cual no hay certeza. La Fiscalía del Estado de Chiapas no lo ha confirmado; tenemos 12 cuerpos calcinados pero no hay identificación y no se puede decir si son hondureños o no”.

Matamoros apuntó que “en el informe del Ministerio Público lo que dice es que se presume que los cuerpos son de nacionalidad centroamericana, pero no dice que son hondureños”. Los sobrevivientes no han dado una declaración oficial a las autoridades mexicanas, para saber si en efecto los fallecidos son también compatriotas hondureños.



El diplomático resaltó: “Lo que sí tenemos seguro es que hay cuatro hondureños que están lesionados, con quemaduras. Son dos adultos y dos niños”. Ellos son: Glenda Marleny Rivera Perdomo y su hijo de cuatro años, Mauricio Fernando Silva Rivera, además, Mario Alejandro Sánchez Escobar y el hijo de este, Kevin Joel Sánchez Murillo. El menor está en estado delicado de salud y podría ser trasladado a los Estados Unidos, para ser tratado en ese país.

