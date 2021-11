Reducción del ISV y del ISR plantea Nasry 'Tito' Asfura a empresarios

Javier Flores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Frente a la cúpula de la dirigencia empresarial, Nasry Asfura, presidenciable del Partido Nacional, planteó -de ganar las elecciones- la revisión para la reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto Sobre Venta (ISV).



La propuesta fue realizada por el aspirante en el marco de la presentación de su plan de gobierno ante el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).



“No es un invento ni demagogia. Lo hablé con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la reunión que tuve hace tres semanas; Honduras no puede pensar en más impuestos. Más bien tenemos que ver cómo eficientamos el aparato productivo del país y cómo eficientar la administración pública y ser mejor cada día”, argumentó “Tito” Asfura.

Compartió que “yo les dije a ellos (al FMI): por qué no analizar, según la situación económica del país, si podemos hablar de una reducción de algún tipo de impuestos”.El actual alcalde del Distrito Central señaló que “no quiero que se me mire con irresponsabilidad ni que estoy haciendo política irresponsablemente; por eso lo aclaro de nuevo”.Asfura reconoció que hasta no estar sentado en la silla presidencial y conocer la realidad de las finanzas del Estado no podrá decir si se puede o no reducir los impuestos.Los empresarios aprovecharon la visita para hacer sus peticiones y escuchar la expectativa de trabajo con el sector privado en el país.

