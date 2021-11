Nuevo Congreso Nacional tendrá que discutir y aprobar la Ley Procesal Electoral

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de un poco más de 34 meses de haber sido creado como un nuevo órgano, carece de su propia ley y todo indica que continuará así no solo para las elecciones generales, sino hasta que entre en funciones el próximo Congreso Nacional.



La no discusión y aprobación de la Ley Procesal Electoral que regirá al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) será una deuda de los diputados, entre quienes una gran parte buscan reelegirse, que conforman el órgano unicameral.



Para llenar parcialmente ese vacío que quedó ante la falta de su normativa, los magistrados del ente de seguridad nacional aprobaron un reglamento que contiene el procedimiento para el recurso de apelación en materia electoral.

Los desacuerdos y posturas de dos fuerzas políticas en el Poder Legislativo -específicamente, del Partido Nacional y Libertad y Refundación (Libre)- impidieron que en pleno año de procesos electorales se le diera el trámite correspondiente al dictamen contentivo de ese marco legal. Aunque el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, afirmó a inicios de junio pasado que en dos semanas se estaría sometiendo a debate para admitirse el articulado de la ley que regirá al TJE, eso nunca ocurrió.



La participación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en los procesos de justicia electoral fue el punto divergente y en el que no se alcanzaron los consensos entre las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso. Por actuaciones y experiencias derivadas de los comicios primarios que tuvieron lugar el 14 de marzo pasado, las autoridades del TJE también propusieron otras modificaciones al conjunto de normas que solo existe en términos no así en la práctica, por lo que el proyecto de decreto que se elaboró debía retornar a la comisión dictaminadora.



Otro factor que influyó para que este instrumento jurídico no viera la luz fue el retiro de las sesiones legislativas virtuales de la bancada del partido de izquierda.

Los magistrados propietarios y suplentes de este Tribunal han venido instando al CN a que se admita la Ley Procesal Electoral. Foto: El Heraldo

Expectativas

“Esperamos que después de las elecciones y cuando las aguas que vienen con las campañas electorales se calmen, vuelvan a su cauce normal podamos aprobar en este o en los primeros meses del próximo Congreso la Ley Procesal Electoral para que el Tribunal de Justicia tenga muy definidas sus funciones, su rango de acción”, manifestó el diputado Jorge Cálix, quien funge como presidente de la comitiva encargada de dictaminar esa legislación. Agregó que “esto no ha sido responsabilidad del Tribunal de Justicia Electoral, es responsabilidad exclusiva del Congreso que se atrasó en la aprobación de la nueva Ley Electoral y que, por supuesto, dejó los tiempos muy ajustados para poder aprobar la Ley Procesal Electoral”.



El conjunto de reglas que recién emitió y presentó el TJE consta de 48 artículos, mismo que ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta con fecha 2 de noviembre.

Por su parte, la magistrada presidenta de este Tribunal, Miriam Barahona, mencionó a EL HERALDO que “lo correcto es que el TJE tenga una ley procesal objetiva, que indique plazos, tiempos, características y demás elementos procesales”. “Sin ley el ente va a salir bien (refiriéndose a su actuación tras las votaciones), lo demostramos para las elecciones primarias, pero todos sabemos que lo mejor es que exista”, sostuvo la funcionaria.



La profesional del derecho enfatizó que la máxima autoridad en materia de justicia electoral en el territorio nacional garantizará derechos, buscando tutelarlos de la mejor manera.

