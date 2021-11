EEUU reitera apoyo para que Honduras celebre elecciones libres, justas y pacíficas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El subsecretario de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estados de Estados Unidos, Brian Nichols, reiteró que su país está comprometido para que en Honduras se celebren elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas el próximo 28 de noviembre.



Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, escribió que el país norteamericano apoya al pueblo hondureño con todos los preparativos para los comicios generales que se celebrarán dentro de poco más de dos semanas.

"Estados Unidos apoya al pueblo de Honduras en su preparación para la celebración de elecciones el 28 de noviembre. El pueblo hondureño merece elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas que reflejen su voluntad", escribió el funcionario en la red social.

