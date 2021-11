Con "Bolillo" Gómez, Honduras busca repuntar frente a Panamá

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Bajo las riendas de su nuevo técnico Hernán Darío Gómez, Honduras buscará el viernes frente al visitante Panamá una victoria que la saque del fondo en la octagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar.



Es el estreno del colombiano “Bolillo” Gómez, después de asumir hace poco a unos hondureños en serios apuros, y lo hará contra la selección que clasificó a su primera Copa del Mundo en Rusia. Al equipo catracho no le queda mucho margen de maniobra en una eliminatoria que entra a su punto intermedio.



Panamá llega como cuarto en la tabla con 8 puntos y en zona de repechaje, detrás de México (14), Estados Unidos (11) y Canadá (10), que están en zona de clasificación directa. A la selección canalera le siguen Costa Rica (6), Jamaica (5) y El Salvador (5) y Honduras (3).



“Honduras nunca ha sido una selección entregada, vamos a luchar”, sentenció Gómez.



El timonel colombiano llegó a la banca hondureña tras la destitución del uruguayo Fabián Coito, quien tuvo un pésimo arranque en la eliminatoria en la que apenas pudo conseguir tres empates.



Los hondureños saben que no pueden sufrir otra derrota en casa o regalar más puntos. Como local, Honduras fue goleado por Estados Unidos, empató con Costa Rica y cayó ante Jamaica en la última jornada.



“Será un partido complicado, (pero) estamos en casa y tenemos que sacar puntos", señaló el delantero Antony Lozano, quien no estuvo en el último juego contra Jamaica que perdieron 2-1. El jugador del Cádiz español valoró favorablemente la llegada de un nuevo entrenador y el “ánimo” que ha generado en el plantel.



"Vamos a tratar de levantar esto que está difícil, pero tenemos esa fe y las ganas de sacarlo adelante”, añadió.



Para los dos partidos de noviembre, Gómez convocó a toda la artillería de Honduras, incluyendo a los delanteros Bryan Rochez, del Nacional de Portugal, y Rubilio Castillo, del Royal Pari de Bolivia, ambos marginados en el proceso de Coito.



Panamá llega al partido con tres ausencias en el mediocampo: la del capitán Aníbal Godoy por acumulación de tarjetas amarillas, además de Alberto Quintero y Edgar Yoel Bárcenas por lesiones. Sin embargo, regresan titulares como el zaguero Andrés Andrade y el mediocampista Adalberto Carrasquilla, de buenas actuaciones en las tres primeras fechas. También recupera al delantero Cecilio Waterman, la carta de gol de la banca del técnico Thomas Christiansen.



Panamá viene de ser goleada 4-1 por Canadá en Toronto y busca al menos un empate que la mantenga en el cuarto lugar. Regresa al escenario donde comenzó con pie derecho la ronda final clasificatoria pasada, en que derrotó 1-0 a Honduras.



Pero en su último choque en la Copa de Oro 2021, Honduras venció a Panamá por 3-2.



“Honduras va a ser un desafío lindo y nosotros tenemos que ir a buscar sumar algo”, dijo Waterman.



Andrade, por su parte, destacó que “tenemos que ir allá a imponer nuestro fútbol, lo que hemos ido mostrando en estos últimos partidos”. Bajo Christiansen, Panamá prioriza en la posesión de la pelota y suele atacar bastante.