¿Tras los pasos de JLo y Ben? Marco Regil revela si le gustaría volver con Adamari López

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La relación entre Marco Antonio Regil y Adamari López fue una de las más sonadas en 1998, cuando la puertorriqueña llegó a México en busca de oportunidades y encontró en él el amor.



La pareja además de verse muy bien demostraba una complicidad única, tenía metas profesionales en común y su espíritu carismático irradiaba cuando ambos llegaban a un evento.



Sin embargo, el noviazgo vio su fin cuando al presentador y locutor lo invadieron los celos al ver a López protagonizar escenas de pasión con otros actores, según lo que contó la misma actriz hace algunos años.



La versión también fue confirmada por Regil en 2018, cuando en el programa "Un Nuevo Día" le prepararon una sorpresa a la madre de Alaïa, dándole un recorrido por varios aspectos de su vida, entre ellos, sus romances.

Fue por eso que contactaron a Regil y los colocaron en la situación de contar qué ocurrió con ellos cuando rompieron.



"Que te lo diga él", respondió Adamari, dejando en las manos de Marco la responsabilidad de responder. "Mira, yo nunca hice una escena, lo que pasa es que yo me acuerdo que te dije: 'Oye, yo sé que esta es tu carrera y sería tonto que te pidiera que no lo hicieras, pero no puedo'", recordó el simpático presentador.



"¿Y qué te dije yo?", respondió Adamari, "Lo siento, ni modo, gracias", añadió.



Varios años después de la ruptura Adamari conoció a Luis Fonsi, con quien se casó en 2006 pero se divorció cuatro años más tarde. Eventualmente llegó a su vida Toni Costa, con quien se convirtió en madre en 2015 y del que hace algunos meses se separó.

¿Planean volver?

En una reciente entrevista con los medios de comunicación, el expresentador de "100 latinos dijeron" fue interrogado sobre su estado sentimental actual y posteriormente vino la pregunta de si le gustaría volver con Adamari.



"Siempre me andan... ¿Por qué ese afán de quererme casar?, ¡Déjenme! No, no hay nada todavía", respondió sonriendo. Y sobre regresar con la boricua agregó: "A eso se le llama recalentado ¿Qué tiene que ver? ahora caigo en la trampa y mañana sale 'Marco quiere regresar con Adamari', bromeó.



"Le mando abrazos con cariño, pero no, hay otros proyectos por ahí, hay otros proyectos de bienestar", finalizó.

