"Investigadores tenían prisa por hallar un culpable": Familia de Neftaly Platero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Vida en prisión para un soldado que lo dio todo por un país es uno de los castigos más severos que ningún otro militar ha recibido durante los últimos años", así califica Oneyda Hendricks la situación que vive su hermano, el hondureño Neftaly Platero Martínez, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.



El compatriota guarda prisión desde 2010, sin derecho a libertad bajo palabra o a una apelación de su caso, por un crimen militar que él asegura no cometió.



Una de las pruebas que más dudas generó en el juicio -y que a criterio de la familia hondureña deja en duda el proceso- es el hecho de que en sus manos no se encontraron residuos de pólvora.

Al ser detenido las pruebas de parafina -realizadas solo una hora después del tiroteo- dieron un resultado negativo: no había indicios de que él hubiera disparado.



En el proceso tampoco fue tomado en cuenta el testimonio del soldado que sobrevivió a las heridas, quien tras recuperarse dijo que no podía reconocer a la persona que disparó.



Su familia insiste en que "la premura por encontrar un culpable llevó a los investigadores a arremeter" contra el hondureño. Su juicio duró apenas una hora de deliberación y luego dieron la sentencia.



Su familia -destrozada por esta situación- cree que hasta el abogado defensor nunca estuvo de su lado, "no lo representó bien, años después nos dimos cuenta que él (abogado) nunca creyó en la inocencia de mi hermano", lamenta Hendricks.

Discrimado por ser latino

Durante 12 años de servicio, la Marina de los EEUU fue como su hogar para Neftaly Platero, quien tras completar cada misión fue relevado con honores y obtuvo muchos certificados, incluso recibió medallas por sus logros en el Ejército, pero no siempre fue una tarea fácil.



Confiesa que en algún momento de su carrera militar se sintió defraudado por la Marina, pues en una ocasión fue excluído para recibir una medalla por el hecho de ser latino.

Uno de los reconocimientos que recibió durante sus años de servicio militar.

"Tenía el entrenamiento para merecerla y no hubo razón justficada para que no lo consideraran para el galardón", dice su hermana quien denuncia las irregularidades que han visto como familia en esta situación.



"Como ciudadana de Estados Unidos es mi deber hablar de las cosas que están pasando con los militares, especialmente los latinos, una de ellas es la discriminación, son usados para cubrir los delitos o irresponsabilidades de altos oficiales", asegura Hendricks.



"Hay una masiva epidemia en el sistema de justicia y cuando eres militar es más complicado. Existe abuso de poder en el gobierno cuando no hay valor para el ser humano", lamenta.



Platero Martínez y su familia solo piden una oportunidad para tener un proceso justo y que la verdad salga a la luz.

No guardan rencor pese a sentencia

"Nefi", como lo llama su hermana, siempre se sintió orgulloso de su tierra Honduras y por agradecimiento quiso servir en el ejército estadounidense." Su sueño era trabajar para el departamento de antidrogas de Estados Unidos y el enlistarse le daría un escalón para conseguir sus sueños".



Con la convicción de que nunca aceptará la culpabilidad del crimen, el hondureño ha rechazado pedir clemencia pues sería reconocer algo que nunca hizo.



"Todavía el ama a las fuerzas militares porque reconoce también que tuvo la oportunidad de conocer personas de valor con las qué pasó buenos tiempos y ayudar a muchos que estuvieron en su camino", comenta a EL HERALDO Hendricks.



"Tenemos un sufrimiento que a pesar de doler es llevadero porque él nos hace sentir que podemos llevar un día a la vez", comparte al señalar que quien más sufre en silencio es su madre.

"Duele la traición a la que hemos sido expuestos durante 11 años, pero en nosotros no hay odio para todos esos militares que con valor nos defienden y son capaces de dar todo por nuestra libertad", concluye.