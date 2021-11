Potro Gutiérrez: "Hay quienes creen que esto fue una cuestión de suerte"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después que Real España conquistara las vueltas por primera vez desde hace 14 torneos y concretara su mejor puntaje en un torneo desde 2008, el entrenador mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez no ocultó su satisfacción por el éxito aurinegro.



El estratega mexicano ha hecho énfasis en las últimas semanas en cómo su equipo ha avanzado a pesar de que es constantemente criticado, algo que él ha catalogado como ignorante, por lo que, tras conseguir el primer lugar, mandó un mensaje claro.



“No puedes alegar con la gente que no sabe nada. Hay quienes creen que esto fue una cuestión de suerte, pero esto es cuestión de trabajo, este tipo de resultados llevan un trabajo”, apuntó el DT.



Gutiérrez analizó el encuentro vibrante encuentro disputado la noche del martes donde vencieron 2-1 al Vida, quien les superó en el segundo tiempo y rozó el empate, sin embargo, se mostró alegre por el resultado final.



“Contento porque fue un partido complicado, contra un equipo intenso, que hizo también su trabajo. Nos portamos a la altura, fue un buen termómetro para lo que viene, es fundamental jugar con los mejores equipos, siempre será una buena referencia para la fase final, que al final, valga la redundancia, es otro torneo, para el cual hay que prepararnos y sobre todo por este parón tan largo y extraño, pero bueno, así está", comentó el entrenador de la Máquina que no jugará hasta dentro de diez días cuando dispute la semifinal de ida.



Y agregó: “Emparejamos en la parte táctica, en el segundo tiempo el equipo se replegó, jugamos al contragolpe, el partido dejó cosas positivas como negativas”.



Para finalizar, el Potro aseguró que Real España trabajará fuerte durante el receso que tendrán por la disputa del repechaje para llegar fortalecidos a la gran fiesta del fútbol hondureño.



"El equipo encontró estabilidad, un muy buen nivel, ahora aprovecharemos el tiempo que tendremos para que el equipo esté para campeón cuando empiece la liguilla”, concluyó.