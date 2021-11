Nombran a Paul Rudd como el "hombre vivo más sexy"

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Paul Rudd fue coronado como el “hombre vivo más sexy” de 2021 por la revista People.



La distinción a Rudd, conocido por sus papeles protagónicos en las películas de Marvel “Ant-Man: el hombre hormiga”, “Bienvenido a los 40” y “Clueless” ("Ni idea"), fue anunciada el martes en la noche en el programa de la televisora CBS ”The Late Show with Stephen Colbert”.



El actor dice en la edición de la revista que se publica el viernes que algunos se sorprenderán con su elección.



“Soy lo suficientemente consciente como para saber que cuando la gente se entere de que me han elegido para esto dirán ‘¿Qué?’", afirmó. “No es falsa humildad. Hay mucha gente que debería recibirlo antes que yo”.



Pero por supuesto, no rechazará el honor. Bromeando, señaló que espera que el título le sirva para ser invitado a “esas cenas sexys” con George Clooney, Brad Pitt y Michael B. Jordan, todos recientes ganadores.



Entre quienes recibieron la distinción antes que él están John Legend, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Idris Elba, Adam Levine, Channing Tatum y David Beckham.



“Me imagino que estaré en muchos más yates", dijo Rudd. “Estoy emocionado por ampliar mi vida en los yates. Y probablemente trataré de mejorar en la meditación con una luz muy suave. Me gusta reflexionar. Creo que esto me va a ayudar a ser más introvertido y misterioso. Y estoy deseándolo".



El primer gran papel de Rudd fue en “Clueless”, un clásico de culto de 1995 protagonizado por Alicia Silverstone. Además, dejó huella en comedias como las películas de “El reportero: la leyenda de Ron Burgundy”, “Virgen a los 40" y “Bienvenido a los 40”, una secuela de “Ligeramente embarazada”.



El actor alcanzó el estatus de superestrella con los filmes de superhéroes de Marvel incluyendo “Ant-Man: el hombre hormiga”, “Captain America: Civil War” y “Vengadores: Endgame". Además, protagonizará la próxima “Ghostbusters: El Legado” y aparecerá junto a Will Ferrell en la nueva serie de Apple TV+ “The Shrink Next Door”, que se estrena el 12 de noviembre.



Rudd, de 52 años, dijo que en un primer momento su esposa se quedó “estupefacta” cuando le contó la noticia. La pareja tiene dos hijos, Jack, de 17 años, y Darby, de 12.



“Pero fue muy dulce", señaló sobre su esposa, Julie, con quien lleva casado 18 años. “Tras algunas risas y sorpresa, dijo ‘Oh, han acertado'. Y eso fue muy dulce. Probablemente no está diciendo la verdad, ¿pero qué va a decir'".