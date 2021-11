Paz y respeto piden sectores para las elecciones generales en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Faltan pocos días para que se lleven a cabo las elecciones generales de Honduras y el ambiente electoral ya se siente en las calles capitalinas.



Los barrios y colonias del Distrito Central lucen coloridos por las carpas y afiches políticos como parte del ambiente de la fiesta cívica, pero también nace la preocupación de comerciantes, ciudadanos y otros rubros, ya que temen que ocurran disturbios poselecciones, por tanto, instan a los actores principales para que prevalezcan la paz y la armonía.



EL HERALDO consultó a diversos sectores sobre la próxima fiesta electoral y todos coinciden en que se debe desarrollar con respeto, cordura y transparencia y, sobre todo, que sobresalga la democracia.

Uno de los sectores consultados fue el de los vendedores del mercado La Isla, quienes concuerdan en que debe haber tranquilidad para que no se paralicen las ventas.



Daysi Sánchez, integrante de la directiva de vendedores del mercado La Isla, manifestó que se debe llevar un proceso electoral en paz, ya que un cierre de la economía por actos de violencia les afectaría en los ingresos , pues no tendrían ventas.



“Confiamos en Dios sobre todo y primeramente las elecciones sean en paz, que no haya desorden”, suplicó.

Al igual aprovechó el espacio para solicitar al próximo edil capitalino que no olvide a los mercados, en especial La Isla, ya que consideran que han recibido poco apoyo.



“Al futuro alcalde le pedimos que debe apoyar más al pequeño empresario, que en este caso somos nosotros del mercado, necesitamos más apoyo como publicidad, eso nos ayudaría bastante ya que el mercado La Isla comparado a los demás es más nuevo”, dijo.



Por su lado, Erasmo Portillo, presidente del patronato de vecinos de la colonia Reynel Fúnez, manifestó que este proceso electoral debe ser celebrado, y que se declare ganador al candidato que la mayoría de hondureños eligió.

“Las elecciones deben ser una fiesta cívica donde salimos a ejercer el sufragio cada uno de los hondureños con alegría porque vamos a elegir autoridades que nosotros creemos que van a venir a traer progreso”.

En tanto, el rubro del transporte espera que sean unas elecciones limpias y en paz, ya que también serían afectados económicamente en caso de que ocurra algún conflicto político.



El dirigente de transporte Jorge Lanza manifestó que aún siguen afectados por la pandemia, por lo que esperan progreso y no retroceder.

No violencia en elecciones

El Foro Nacional de Convergencia (Fonac) y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) lanzarán este miércoles el “Pronunciamiento conjunto a la no violencia en el marco de las elecciones generales 2021”.



El llamado es para los presidenciables, representantes de partidos políticos, miembros de las juntas receptoras de votos e institucionalidad electoral, a fin de evitar cualquier tipo de violencia, acciones o discursos confrontativos que inciten a la descalificación, al odio u otro tipo de conducta que desemboque en la alteración de la paz, la tranquilidad y la pacífica convivencia ciudadana.



Ambas entidades firmarán este día en las instalaciones de la Amhon el documento que instará al voto en paz.



Por tanto se invita a la población a ejercer su derecho al sufragio y, de la misma forma, mantener la calma antes y después de las elecciones generales.

