"Son de calidad y tienen tecnología de primera": diputada Johana Bermúdez defiende hospitales móviles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como "hospitales de calidad y con tecnología de primera" calificó la diputada Johana Bermúdez a los módulos hospitalarios adquiridos para atender la pandemia del coronavirus.

La millonaria compra, realizada por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), ha estado en el centro de la polémica desde el primer momento. No solo su llegada se retrasó muchos meses, sino que el honeroso pago se realizó por adelantado y sin ningún respaldo de garantía.

La diputada nacionalista salió en defensa de los módulos durante una entrevista días atrás en la que señaló que uno de los hospitales móviles sirve para atender cirugías ambulatorias, pese a que fueron comprados para atender la emergencia sanitaria por el covid-19.



“Hoy en día los hospitales modulares tienen otra funcionalidad, si usted va al hospital del Distrito Central, funciona, están haciendo todo el tema de las cirugías menores, son hospitales de primera, tienen la tecnología de primera”, manifestó la legisladora al programa La Hora del Té.

Aclaró que en su momento, como médico que ha estado en primera línea, se sintió indignada porque los hospitales no terminaban de llegar cuando más eran necesitados, es decir en la crisis sanitaria generada por la falta de cupos en unidades de Cuidados Intensivos. Pero actualmente " algunos de los siete recintos comprados están funcionando", aseguró.

¿Qué pasó con los hospitales móviles?

El valor de los siete centros médicos, que tenían que haber llegado al país 55 días después de la compra, fue de 1,174 millones de lempiras, casi 48 millones de dólares, un gasto que representa el 19% del presupuesto que se ha ejecutado para el covid hasta la fecha.

La compra se realizó a la empresa Elmed Medical System Inc., cuyo representante Axel López es acusado de estafa por el Ministerio Público de Honduras por entregar estructuras no aptas para atender a enfermos del nuevo coronavirus.

La Fiscalía detectó que las unidades y el equipo no solo está sobrevalorado, sino que no no es funcional para ingresar a pacientes que contraigan la enfermedad.