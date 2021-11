"El Juego del Calamar" confirma la segunda temporada

SEÚL, COREA DEL SUR.-Es oficial: la serie“Squid Game” de Netflix volverá en una segunda temporada pese a que la mayoría de los programas televisivos de Corea del Sur duran solo una.



“Casi siento que no nos dejas otra opción”, dijo Hwang Dong-hyuk, su creador y director, en una celebración con alfombra roja el lunes por la noche en Los Ángeles. “Ha habido tanta presión, tanta demanda y tanto amor por una segunda temporada”.



“Está en mi cabeza ahora mismo”, agregó. “Actualmente estoy en el proceso de planificación. Creo que es demasiado pronto para decir cuándo y cómo sucederá, así que les prometo esto: Gi-hun regresará y hará algo por el mundo”.

Protagonizada por Lee Jung-jae como Seong Gi-hun y otros en el elenco, “Squid Game” se centra en personas que están tan desesperados por dinero que aceptan participar en una serie de juegos de patio con un giro mortal.



Según reportes, el drama de supervivencia distópico se ha convertido en el programa de televisión más grande de la historia de Netflix, y con ese éxito ha llegado el reconocimiento mundial de sus estrellas.

La modelo y actriz Jung Ho-yeon está acostumbrada a viajar por el mundo, pero esta vez, cuando llegó de Corea a Los Ángeles, conoció a su primer fan en el aeropuerto: un oficial de inmigración que le pidió su autógrafo.



El actor Park Hae-soo, quien interpreta a Jo Sang-woo en la serie, dijo que “tomó la gran decisión” de abrir una cuenta de Instagram: “Ahora realmente me dieron muchas ganas de comunicarme con el mundo y con todos”.



Y el actor principal Lee Jung-jae, quien ha estado trabajando en Corea durante más de 25 años, ha visto su vida cambiar porque ahora también es reconocido en las calles de Estados Unidos.



“Es increíble, ¿no? La gente simplemente viene y me saluda”, dijo Lee. “Realmente no sé cómo responder a todo ese amor. Es genial poder conocer a los fans que han amado y visto tanto el programa”.



El elenco y el creador de “Squid Game” sueñan con trabajar en una producción de Hollywood algún día. El lunes, Jung gritó en chiste en la alfombra roja: ”¡Epa chicos, llamen a nuestro agente!".

