TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La descafilicación de Honduras para acceder a la Cuenta de Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) siguen siendo unos fondos a los que no se podrá acceder por no cumplir con los preceptos que ha establacedio Estados Unidos.



Aunque la actual administración aprobó más de la mitad de las categoría evaluadas (en 2020) como la libertad económica, gobernando con justicia y la investigación en personas, los recursos seguirán siendo una utopía, lo que para analistas "es sencillamente la muestra de una pésima administración manchada por la corrupción".



Por ejemplo, llama la atención que en el indicador de gastos en educación primaria, pese a la millonaria cantidad de lempiras que se destina anualmente, el gobierno no detalló su inversión, por lo que fue el único renglón que no recibió calificación.



Para el economista Guillermo Matamoros, Honduras de vivir una metamofosis en el futuro cercano con el objetivo de lograr una reinvidación en todos los sentidos que le permita acceder a la Cuenta del Milenio.

Vea: Por noveno año consecutivo Honduras queda fuera de la Cuenta del Milenio



"Es necesario una verdadera sacudida. Un país como el nuestro cuando pierde acceso a recursos de esta naturaleza se ve limitada", expresó.



"Pero más allá de los recursos son deficiencias que el país enfrenta y que es necesario remediar para generar las condiciones de bienestar", añadió el expresidente del Colegio de Economistas.



Con base en las evaluaciones del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de organizaciones (Unesco), Fundación Heritage, Freedom House, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se determina la aporbación o no de los países.