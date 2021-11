"No me permitían estar en la escuela": Felicita Álvarez, candidata a diputada por Francisco Morazán

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Felicita Álvarez, es una mujer de estatura pequeña, pero con unas ganas gigantescas de sortear cada reto que la vida le presenta, pues según ella, cada mérito obtenido le ha costado muchos escalones más que al resto. Y también lágrimas.

La mujer de 37 años dice con orgullo que "nunca habían visto una mujer en silla de ruedas postulándose en un cargo tan importante en el Congreso Nacional", pero está convencida de que ella será la primera no solo en intentarlo, sino en llegar a ocupar una curul.

Autodefiniéndose como una persona creyente, perseverante y que le gusta luchar por los demás. Es conocida en las redes sociales como Lizzy Del Cielo Cloter, pero su verdadero nombre es Felicita Matilde Álvarez Cloter, su pseudónimo se lo debe a su tía, quien de cariño le decía "Cielo".

Lizzy, abrió las puertas de su corazón a EL HERALDO y dejó fluir sus propuestas a cumplir si llega a ser diputada por Francisco Morazán, de la mano del Partido Alianza Patriótica: 'La primera es la educación inclusiva, salud inclusiva para todos y que se respete la ley de las personas con discapacidad', pues con todas ellas se siente plenamente identificada.

Conozca un poco más de ella a continuación:

Lizzy Del Cielo Cloter, qué nombre tan único ¿Quién le puso ese nombre y porqué? Así me dicen, mi nombre es Felicita Álvarez Cloter, me llaman así porque mi mamá también se llamaba Felicita entonces para diferenciarnos a mí un día me dijeron Lizzy, siempre me han dicho Lizzy, mi tía materna me decía cielo, entonces ella siempre me decía Lizzy Del Cielo, porque decía que yo era su cielo, es por eso que me dicen así pero mi nombre es Felicita Álvarez Cloter

¿Cuál es su preparación académica?

Bachiller en administración de empresas, pasante de la carrera de recursos humanos y actualmente doy charlas, soy motivadora de depresión y también de manejo de autoestima.

Hay muchas personas que intentan suicidarse por no escucharlos, muchas personas necesitan unas palabras de aliento.

Yo he tenido personas de todas las edades (en sus charlas), ellos se han querido quitar la vida, ya después cuando uno los escucha ya cambian totalmente y eso me alegra a mí de todo corazón, porque yo los estoy ayudando, con solo escuchar ya cambiamos la mentalidad de las personas.

Graduada de Bachiller en Administaración de Empresas. Foto: Cortesía Felicita Álvarez Cloter Graduada de Bachiller en Administaración de Empresas. Foto: Cortesía Felicita Álvarez Cloter



¿Cuándo inició su trayectoria política?

El año pasado, porque a mí me dolió ver que muchas personas del sector con discapacidad estaban diciendo en las redes sociales que querían el bono, porque se lo habían prometido y es un derecho a las personas con discapacidad y se los negaron. Ellos estaban peleando su bono ya que hacían plantones, caminatas, todas las personas con diferentes incapacidades estuvieron reclamando ese bono y el año pasado les decían que les iban a entregar el bono en una fecha y luego otra, estaban jugando con la necesidad del sector con incapacidad. Entonces, si hay una persona con discapacidad con posibilidades de elegirse por ellos las cosas van a ser diferentes, lamentablemente como no hay nadie que nos respalde entonces por eso juegan con nuestras necesidades, por eso elegí postularme para poder ser diputada para el sector y para los sectores más vulnerables, entre los que se encuentran la tercera edad y los jóvenes.

Además, hay una ley que nos ampara que es la ley 160-2005, esa ley esta engavetada y está así porque no hay nadie en el Congreso Nacional con una incapacidad que nos ayude a desengavetarla y ponerla en ejecución, porque es doloroso, nosotros no tenemos un empleo fijo, solo juegan con nuestra necesidad, en el sistema de salud todo es inaccesible, en la educación, principalmente, no tenemos una educación que sea accesible para todos, siempre hay gradas, siempre nos limitan en todos los aspectos al sector con discapacidad.

¿Por qué eligió ese partido para aspirar a un cargo de elección popular?

Siempre me ha llamado la atención la ideología de ellos que es Dios, patria y familia. Lo que me llamo la atención principalmente es que es un trabajo para todos, no hay indiferencia para nadie, ellos no dicen solo para los jóvenes o adultos, aquí nos están incluyendo a todos.

¿Cuáles son sus propuestas a cumplir si llega a ser diputada?

Primero es desengavetar la ley 160-2005 que está bien engavetada y hacerla cumplir, porque la educación inclusiva me dicen que no es para el sector con discapacidad, debe de ser para todo el mundo que quería estudiar y que pueda, porque hay unos que quieren estudiar y no pueden, porque no tienen suficientes recursos económicos para poder asistir a una educación igual a las personas con discapacidad, ahí no hay rampa para que nosotros podamos utilizarla y así poder llegar a la aulas para poder aprender y estudiar, quiero una educación realmente que sea inclusiva, que los maestros estén preparados, no solamente con el sector de incapacidad ya que los maestros tendrán otras habilidades también.

Entonces la primera es la educación inclusiva, salud inclusiva para todos y que se respete la ley de las personas con discapacidad, ya que a veces no se está respetando. Y además, que el bono sea una ley para que no se siga jugando, por ejemplo: si el 20 se va a pagar, ese día se tendrá que pagar, no esperar después de 4 meses y estar publicando que sí o no, porque eso es jugar con el sector con discapacidad y no se vale, porque nosotros tenemos nuestros derechos y somos partes del país.

Del 100% de las personas con discapacidad que puede trabajar, solo está trabajando el 1% porque no nos dan la oportunidad las empresas.

Que sea aprobado el teletrabajo para el sector con discapacidad, ya no van a tener excusas la empresa privada ni la pública tampoco.

¿Quién la motivó a incursionar en política?

No hubo nadie y yo quería, pero es que lo reservaba hasta que lo consulté con mi familia y les dije 'yo quiero estar ahí y apoyar al sector con incapacidad', luego yo me comuniqué con una persona del partido que lamentablemente ya falleció, esta persona me abrió las puertas de una manera increíble, jamás me dijo que no, más bien me decía que sí en cada idea que me surgía.

Felicita Álvarez junto a Romeo Vásquez, el exmilitar que busca la Presidencia de Honduras. Foto: Cortesía Marvin Salgado Felicita Álvarez junto a Romeo Vásquez, el exmilitar que busca la Presidencia de Honduras. Foto: Cortesía Marvin Salgado



¿Qué retos ha enfrentado en su vida?

En mi vida es que todo es inaccesible, tanto en la educación, empleo... Yo no pude asistir a una escuela y menos a un colegio regular, hasta que ya tenía una edad avanzada, porque no me permitían estar en la escuela. Ellos a mí mamá le decían que no podían tener una persona con discapacidad en el aula porque ellos no estaban preparados, entonces yo, después, cuando ya tenía una edad adulta, decidí estudiar en un colegio que habían 72 gradas, entonces era un reto para mi todos los días.

Lo peor que ha sido para mí es tener que enfrentarme a buscar un empleo porque me lo negaban por ser usuaria de silla de ruedas, entonces créame que es difícil. He salido muchas veces de un centro de salud u hospital, porque dicen que no están preparados; la consulta mía me la da por otra persona, porque no puedo entrar con mi silla de ruedas en la clínica.

Las barreras que he tenido yo son la falta de oportunidades laborales y también la accesibilidad en las calles, entonces es bien complicado.

¿Y a nivel político?

En política también, porque me dicen que es por lástima que me tienen en el partido y también en que una persona en silla de ruedas cómo va a estar en el Congreso Nacional, esto me hacía sentirme mal, pero ahora no, me da más fuerza para seguir luchando y buscar la manera de motivar a la gente a que voten en la casilla 87 y podamos ser parte del buen cambio, como dice mi eslogan 'Juntos por una Honduras sin barreras', en la que todos podamos trabajar y no haya discriminación para nadie, no solo para el sector con incapacidad sino también al adulto mayor, para jóvenes y madres solteras.

Pero también he tenido aceptación de todos los partidos políticos que me dicen que nunca habían visto una mujer en silla de ruedas postulándose en un cargo tan importante con el Congreso Nacional. Yo quiero legislar para todos, no solamente para un sector, ya que todos somos importantes.

¿Cuál fue la decisión más importante que adoptó en el pasado?

Salir de mi casa, ya que el país no está preparado para atender a las personas con incapacidad, estuve como 15 años encerrada en mi casa porque yo decía '¿por qué voy a salir si no estoy preparada?', porque cuando yo era niña y salía todo se me negaba, así que decidí estar un tiempo en mi casa.

Defínase usted misma de cinco maneras

1. Persona creyente, creo mucho en Dios

2. Soy perseverante, cuando me dicen que no puedo yo les demuestro que sí

3. Persona que quiere luchar por los demás

4. Me gusta compartir lo que yo tengo

5. Siempre trato de ayudar a todas las personas. Me gusta el respeto, la humildad, la sinceridad, la honestidad y soy puntual

¿Su infancia qué tal fue?

Mi infancia fue bien terrible ya que tenía tantas barreras, yo quería estudiar y no pude entrar a una escuela regular, mis hermanos me tuvieron que enseñar en la casa junto a mi mamá para que pudiera aprender a leer y a escribir, porque no tenía silla de ruedas para ir a la escuela, mi familia era muy pobre económicamente.

Pero dentro de mi casa fue una infancia tranquila, pero cuando salía tenía un temor horrible, y esto es lo que yo no quiero para este sector con incapacidad. Una incapacidad no solamente es por nacimiento también puede ser por un accidente o por una enfermedad.

Felicita Álvarez cuando era niña al lado de su querida madre. Foto: Cortesía Felicita Álvarez Cloter Felicita Álvarez cuando era niña al lado de su querida madre. Foto: Cortesía Felicita Álvarez Cloter





¿Algunas vez tuvo dificultad para conseguir empleo siendo una persona con discapacidad?

En el 2014 yo terminé de estudiar en la secundaria en una edad ya adulta, entonces decidí ir a buscar empleo ya que mi familia era bien pobre económicamente. Fui a varios lugares a dejar mi hoja de vida, las mandaba por correo y muchas veces me llamaron, pero cuando yo les decía que era usuaria de sillas de ruedas me cortaban la llamada y ya no seguían el proceso, yo tocaba puertas y me decían que no, 'ya que usted es usuaria de silla de ruedas y no hay oportunidad para usted, porque hay muchas gradas'.

¿Qué opina del desempeño de los garífunas que han llegado al Congreso o a otros cargos en la administración pública?

Yo no puedo opinar algo que no he visto, solo he escuchado que no han colaborado como ellos habían prometido anteriormente, desconozco de este tema, solo sé que las personas dicen que no han cumplido con sus expectativas y nunca he estado cerca de ellos para saber cómo se desempeñan.



¿Qué opina de la alianza entre Nasralla y Xiomara?

Ellos la verdad lo que quieren es derrotar a un partido que está actualmente, quieren un cambio también, entonces me parece bien que lo hayan hecho, porque ellos están buscando la manera y está alianza se formo para ser más fuertes, para mi es aceptable porque juntos, como dicen, son más fuertes.

¿En el caso de las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) que opina?

En eso no estoy para nada de acuerdo, porque nunca vendería a mí país, porque es como que si yo estuviera vendiendo parte de mi familia, porque recordemos que nosotros los hondureños somos una familia, entonces no se puede vender el país, en esto si estoy en desacuerdo totalmente.

¿Alguna experiencia que haya marcado su vida y que le gustaría contarnos?

Tengo tantas experiencias, por ejemplo en el Seguro Social, cuando iba a cita yo no podía ir sola, porque hay como 30 gradas para programar una cita, esto no solo afecta al sector de incapacidad, también a la persona adulta mayor y a personas con sobrepeso que no pueden subir tantas gradas. Por otro lado, en las farmacias nunca está el medicamento del cual yo utilizo y que utilizan varias personas, debería de haber un presupuesto fijo y una fecha fija en la que de verdad se encuentren medicamentos, porque es raro que haya, y hay muchas personas de bajos recursos que no tienen para comprar su medicamento y pasa de que por no tener un examen o medicamento a tiempo fallecen, la verdad es que el sistema de salud es muy feo en Honduras.

En otra ocasión fui a un centro de salud llamado el clíper, me negaron la entrada porque me dijeron que ellos no estaban capacitados para atender a una persona con discapacidad.



¿Qué le diría a las personas que llegarán a votar el día de las elecciones?



Este 28 de noviembre vota por la casilla de la inclusión, soy la única mujer usuaria de silla de ruedas que aspira llegar al Congreso Nacional para hacer un cambio, porque nosotros merecemos una Honduras sin barreras y ya es hora de que nuestros derechos sean cumplidos y que haya cero discriminación, no tanto para el sector con discapacidad sino que también para los grupos vulnerables.