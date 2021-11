VIDEO: Entre anécdotas y halagos, así fue el funeral del actor mexicano Enrique Rocha

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Amigos, familiares y compañeros de trabajo se reunieron este lunes en la Funeraria Gayosso de Félix Cuevas, donde le dieron el último adiós al primer actor mexicano, Enrique Rocha, quien falleció el pasado 7 de noviembre.



Leticia Calderón, una de sus amigas y compañeras de cámaras, comentó varias anécdotas de Enrique, ya que compartieron en el set de grabación de la telenovela "Yo compro a esa mujer".

Además, personajes como Rafael Inclán, René Casados, entre otros, decidieron llegar hasta el lugar donde le estaban rindiendo las honras fúnebres.



Erika Buenfil, por su parte, escribió en su cuenta de Twitter: “Con profundo dolor, me entero del sensible fallecimiento de un gran señor. Lo llevo en mi corazón. Actor, compañero, un caballero en toda la extensión de la palabra. Descanse en paz, Enrique Rocha”.



“Tu partida me deja muy triste, ruego a Dios que te tenga en su gloria mientras yo te llevo en el corazón. Gracias por todo lo que compartimos, te quiero mucho. ¡Aplausos y besos al cielo! Mi más sentido pésame a toda su familia, un abrazo muy fuerte”, posteó Sylvia Pasquel.



El actor de 81 años falleció mientras dormía y luego de su velorio fue cremado.

