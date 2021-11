Cuatro de cada 10 centros educativos en Honduras no tienen electricidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Bajo los escombros y reflejo de lo que fue la casa de aprendizaje de cientos de alumnos de la comunidad de Flores de Oriente, en el municipio de La Lima, Cortés, el maestro Julio César Andino recibió el kit educativo con el que deberá ingeniárselas para compartir el pan del saber con sus estudiantes.



El docente se paró en la puerta de lo que queda de la escuela Oswaldo López Arellano, afectada por las tormentas Eta y Iota en el 2020, pero que hasta la fecha sigue en el olvido por las autoridades gubernamentales.

LEA: Cinco de cada 10 estudiantes no tienen acceso a un laboratorio de computación en Honduras



El centro de enseñanza fue visitado por la reina Letizia de España a inicio de 2021, cuando llegó al país para entregar 120 toneladas de ayuda humanitaria a los afectados por los fenómenos naturales.



Para esas fechas, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) también anunció, con bombos y platillos, que con un préstamo revolvente del Banco Mundial (BM) por 150 millones de dólares reconstruirán 1,021 centros escolares que resultaron afectados con el paso de ambos fenómenos hidrometeorológicos.



Sin embargo, la espera continúa y hasta la fecha no solo la infraestructura de estos centros es preocupante, sino que otros cientos de estos, que no necesitaron de un huracán para continuar en el olvido, también están sin un servicio básico y vital para la educación: electricidad.

DE INTERÉS: Estudiantes no usan las tablets de Educación por miedo a dañarlas



La situación se ve evidenciada en una base de datos compartida por la Secretaría de Educación y analizada por EL HERALDO, donde se detalla que de los 17,525 centros educativos del territorio nacional, 7,400 no cuentan con luz eléctrica, o sea un 42%, casi la mitad.





Los números analizados por el rotativo demuestran que en Honduras, cuatro de cada 10 inmuebles no tienen electricidad, pero los departamentos más afectados son Olancho y El Paraíso, donde tres de cada 10 centros están sin este servicio.



Lo anterior afecta a 258,310 niños y adolescentes que no pueden acceder a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), debido a que no tienen ni donde conectar una radio.



En consecuencia, dos de cada 10 estudiantes van a una escuela, kinder o colegio que no poseen electricidad, problema que afecta su aprendizaje.

LEA: Alumnos de grados superiores son los que más repiten curso



Esto, según Karla, maestra de un kinder de la capital y quien pidió mantenerla en el anonimato por miedo a represalias, dificulta una enseñanza de calidad.



Por su parte, Julio César Andino, docente del Centro Educativo Básico Oswaldo López Arellano de La Lima, lamentó la situación en la que se encuentra el inmueble y muestra su preocupación por un posible regreso a clases presenciales, donde deberán seguir impartiendo el pan del saber bajo escombros.



El maestro contó que ellos, debido a la pandemia, han tenido que movilizarse de casa en casa de sus alumnos, porque la zona donde labora la mayoría de los estudiantes no tiene acceso a un teléfono, computadora o tablet, mucho menos a internet.



Andino explicó que la Oswaldo López Arellano todavía tiene cuatro aulas en pie que ellos, con ayuda de particulares, han ido acondicionando para recibir a los estudiantes, aunque anunció que ante un posible regreso deberán rotarse los 450 menores de edad matriculados en el lugar.



Por último hizo un llamado a las autoridades para que se hagan presentes a la escuela e inicien la reconstrucción que han prometido para los centros afectados por las tormentas Eta y Iota.

Francisco Morazán

Los datos arrojan que Francisco Morazán, el departamento con mayor número de diputados en el Congreso Nacional, que en su mayoría prometieron legislar para mejorar la educación, existen 487 centros educativos sin electricidad.

ADEMÁS: La mitad de los estudiantes hondureños abandona clases por migración



Lo anterior se ve reflejado en el kinder Regina Cáceres de la colonia Reynel Fúnez, al sur de Comayagüela, que además de su infraestructura dañada, no cuenta con un sistema eléctrico.



Hoy las promesas de campañas de los políticos en Honduras son las mismas, donde la Educación es su bandera de presentación, pero que aparentemente al tocar los poderes del Estado la ocultaron y los inmuebles de prebásica, básica y diversificado se caen a pedazos y su única fuente de luz son los hoyos de las paredes y techo.

ES DE INTERÉS: 'Compra de tablets desfasadas es un 'nuevo escándalo de corrupción'