¿Cuánto cobrará Xavi Hernández por dirigir al Barcelona?

BARCELONA, ESPAÑA.- Este lunes Xavi Hernández fue oficialmente presentado como nuevo entrenador del Barcelona, llegando a sustituir el lugar que dejó Ronald Koeman tras un pésimo arranque de temporada.



Ante Camp Nou con aficionados Azulgranas muy ilusionados, Xavi iniciará un camino que no será nada fácil para un club que está muy alejado de los días de gloria que vivió en su etapa como futbolista, pero el de Terrassa se siente más que preparado para el nuevo reto.

Luego de unos días de intensas negociaciones en Qatar, el exmediocampista pudo concretar el regreso al equipo de sus amores, ahora como entrenador, en donde cobrará una significativa cifra.

¿Cuál será el salario de Xavi?

Definitivamente que Xavi asumió la dirección técnica del Barcelona por amor al club y no por dinero, ya que el excapitán, conociendo la crisis actual que atraviesa la institución catalana, no obtendrá grandes ganancias ni millonarios premios.



De hecho, para llegar al Barça, el español tuvo que poner de su dinero para pagar la mitad de su cláusula de recisión y así lograr desligarse del Al-Sadd, pero la cosa va mucho más allá de esta acción.



El Barcelona acumula 30 millones de euros en deudas por los despidos de Ernesto Valverde, Quique Setién y Ronald Koeman, quienes salieron por la puerta de atrás y el club no ha logrado poder pagarles sus finiquitos aún.



Conociendo que el límite salarial no le permitía invertir de gran manera en un nuevo DT, Joan Laporta ofreció a Xavi un contrato que se adapta a la cruda realidad del equipo Culé.

Será el peor pagado en la historia

De acuerdo con las investigaciones hechas por el diario Marca, las finanzas actuales del Barça hacen que Xavi Hernández sea el técnico peor pagado en la historia de la institución.



Muy lejanos son esos días en lo que varios entrenadores que pasaron por el banquillo Culé lograban cobrar más de 10 kilos por temporada más las jugosas comisiones.



Para ser más precisos, el Barcelona no podrá pagarle a Xavi más de 2.9 millones de euros por temporada, una cifra que convertirá al excapitán y leyenda Azulgrana en el entrenador peor pagado de la historia moderna del conjunto catalán.



La situación económica del Barcelona es tan alarmante que el club no podrá ofrecerle un aumento salarial hasta el verano de 2023, lo que quiere decir que el exnúmero 6 ha llegado por amor al Barça, cosa que sus actos cada vez lo demuestran más.

