Más de 2.8 millones de hondureños no se han vacunado contra el covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La vacuna contra el covid-19 ha mostrado hasta el momento que da resultado, pues la hospitalización de pacientes cada día es menor y el contagio va disminuyendo.



A pesar de ello, más de 2.8 millones de los hondureños de los más de 7.1 millones aptos para ser vacunados no han querido aplicarse el inmunizante o no ha llegado la vacuna hasta su hogar.



El último informe del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) -emitido en la primera semana de noviembre- indica que 4,288,619 personas habían recibido la primera dosis de la vacuna anticovid-19.



Esto quiere decir que si las personas aptas para vacunarse son alrededor de 7,121,330, un total de 2,832,711 no ha recibido ni una sola dosis del antiviral, es decir, el 40 por ciento de la población.

Avance

La Secretaría de Salud (Sesal) realizó durante el fin de semana otro Vacunatón, pero la afluencia no fue masiva como al principio.



Según el informe en poder de EL HERALDO, el 60 por ciento de la población de Honduras ya recibió la primera dosis de la vacuna, más de 4.2 millones de personas. Mientras que la segunda dosis la han recibido 2,913,204, es decir que con el Vacunatón del fin de semana se pudo haber llegado a los tres millones.



La alta incidencia de personas que no se quieran vacunar preocupa a las autoridades, pues ponen en riesgo sus vidas y las de sus familiares.



José Lara, jefe de Sinager, declaró a EL HERALDO que se debe seguir vacunando a todos los disponibles, que son bastantes, luego empezar a pedir de forma obligatoria el carnet de vacunación para actividades deportivas, recreativas, laborales y educativas.

