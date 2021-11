VIDEO: Sirey Morán baila al ritmo de tango junto a Toni Costa

El juez mexicano Adal Ramones felicitó a la catracha por su baile tan preciso y por no dejarse apantallar por la expareja de Adamaris López.

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Con pasión, coordinación y gran talento, la hondureña Sirey Morán se lució este domingo en el escenario junto al famoso bailarín Toni Costa.



Al ritmo de Bella Chao, popular himno de la serie La Casa de Papel, la hondureña demostró su talento para el baile y en esta ocasión para el tango.



La hondureña, que reveló nunca había bailado por haber crecido en una familia cristiana, demostró su talento.



El juez mexicano Adal Ramones felicitó a la catracha por su baile tan preciso y por no dejarse apantallar por la expareja de Adamaris López.



"Ejecutaste con precisión cada paso (...)! me encantaría que todas esas cosas buenas que te ha dado la familia las sigas manteniendo, pero el baile es vida".



Ramones dijo que de todas las coreografías de la noche ella fue la que lo hizo increíble.



"La convertiste una bailarina", le dijo el comediante mexicano al bailarín español.



Por su parte, Sirey que no pudo contener las lágrimas tras su participación mencionó: "Amo a Dios para toda la vida, es la primera vez que bailo en público y en pareja".