Tras negarse a jugar con la H, Andy Najar aparece como titular con Dallas FC  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Después de conocer que Andy Najar no jugaría los partidos eliminatorios ante Panamá y Costa Rica por una supuesta lesión, este domigno apareció de titular con el DC United de la MLS de los Estados Unidos.



El Bolillo Gómez había tomado en cuenta al catracho, pero este informó a través de su representante que no estaba en condiciones de jugar.



“Les avisé que sufrió un desgarro y que está jugando con mucho dolor porque él juega por un contrato, está sacrificándose, pero está remal y los médicos me llamaron para decirme que es necesario que Andy cuide el cuerpo después de tantas lesiones y no necesitamos que se vaya y se lesione por mucho desgaste físico”, fue el mensaje que había mandado el representante tras negarse a participar con Honduras para los juegos eliminatorios ante Costa Rica y Panamá.



Sin embargo, en el cierre de la temporada de la MLS, Najar apareció en el triunfo de 3-1 ante Toronto.



El hondureño jugó hasta el minuto 46' del complemento, siendo una figura importante en el esquema del técnico Hernán Losada.



Andy Najar era un jugador que venía siendo convocado por el extécnico de Honduras, Fabián Coito, pero esta vez el medicampista le ha dado la espalda al llamado del Bolillo Gómez.